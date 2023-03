No, gracias.

Tolima vs. Millonarios, más que un partido de fútbol: que ruede el balón y haya paz en las tribunas Recordemos que este Tolima vs. Millonarios, válido por la fecha 4, no se pudo jugar en primera instancia, debido a la agresión de un hincha a Daniel Cataño, pero este miércoles ya se disputará.