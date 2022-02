Tomás Ángel, entre consolidarse en el equipo de sus sueños, el cariño del hincha y los aprendizajes

El arranque de temporada de Atlético Nacional ha dividido opiniones entre sus hinchas. Luego de seis fechas disputadas en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, se ubica en la segunda posición, con 11 puntos y una diferencia de gol de +4, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

En cuanto a números pareciera que el panorama no es tan oscuro. Sin embargo, las críticas llegan porque el estilo de juego no convence; además, porque consideran que los goles no llegan, marcando siete anotaciones hasta el momento, pero sin un artillero, lo que genera cierta inconformidad.

Publicidad

Los tantos están repartidos entre Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Hayen Palacios, Jefferson Duque, quien ya suma dos, y un autogol. Asimismo, la alternativa de Ruyeri Blanco no ha dado los resultados esperados. Razón por la que la afición pide un nombre al aunísono: Tomás Ángel.

Con tan solo 16 años, y tras haber jugado torneos infantiles en Estados Unidos, ser figura en el Club Deportivo Estudiantil, brillar en los Torneos Departamentales de la Liga de Antioquia, arribó al conjunto 'verdolaga', donde luego de destacarse en las inferiores fue ascendido al primer equipo.

Publicidad

Desde entonces y su debut hecho el pasado 30 de enero 2021, 21 días antes de cumplir 18 años, el delantero se ha ganado el cariño de las personas, y eso que no ha tenido tantas oportunidades (464 minutos en total) y solo registra un gol, pero su compromiso y profesionalismo, convence.

Además, el año pasado fue la gran figura en el título conseguido por la Selección Colombia Sub-19, en la Copa Raúl Coloma Rivas, lo que, de inmediato, generó preguntas y que más de uno pidiera una oportunidad para Tomás Ángel, por parte del director técnico del club, Alejandro Restrepo.

Publicidad

El atacante no se desespera, sigue trabajando en silencio, esperando por su oportunidad y estando siempre al 100% para que el día que llegue el momento, dar lo mejor. Eso sí, como lo expresó en una reciente rueda de prensa, ojalá sea en su "posición natural de '9', como lo hablé con el 'profe'".

En entrevista con Gol Caracol y en la previa del encuentro contra Envigado, este martes 15 de febrero a las 8:05 de la noche, en el estadio Polideportivo Sur, Tomás Ángel 'abrió' su corazón, habló de sus sueños, lo aprendido con los referentes en el club, entre otros temas más.

Publicidad

En lo personal, ¿Cómo ha sido este arranque de año?

"Soy un Tomás con más experiencia, mayor recorrido y mucho más maduro. Creo que el comienzo de año ha sido positivo; además, vengo motivado por la manera como terminé el 2021. Espero seguir así, seguir dando pasos importantes y crecer más como futbolista y como persona, que es fundamental en esta carrera."

En 2021, ganó un título con la Selección Colombia, sumó minutos en Atlético Nacional, ¿Cuál es el gran objetivo en el 2022?

"Siempre será un sueño, y tal vez el más importante a corto plazo, poder consolidarme como delantero titular en el equipo de mis sueños, que, como bien saben, es Atlético Nacional. Ahora, en un futuro, obviamente, proyectarme y dar el salto al exterior, jugando en las grandes ligas del mundo, que es otra meta."

Publicidad

¿Qué falta para cumplir ese primer "sueño" y consolidarse en el cuadro 'verdolaga'?

"Jefferson Duque, quien es un referente y una gran persona, tiene el puesto en este momento. Debo seguir creciendo en lo futbolístico, sumando en los entrenamientos, mostrándome con goles y, probablemente, la oportunidad llegará cuando menos lo esperas. Lo ideal es siempre estar al 100% para ese momento."

Hablando de "referentes", ¿Cómo ha sido compartir con Giovanni Moreno y Dorlan Pabón?

"Sobra las palabras para ellos. En sus carreras han hecho cosas impresionantes y son grandes seres humanos. En el día a día, aprendo mucho, me dan consejos para mejorar, ser cada vez un gran profeisonal y siempre será un gusto tener un 'feedback' de los referentes del club para uno seguirse potenciando."

Publicidad

En las últimas semanas, las críticas hacia los delanteros del equipo han 'llovido', ¿Qué opinión le merece esto?

"En un delantero es normal que, en algún punto de la temporada, acumules un par de partidos sin gol, pero si se generan chances de anotar, uno queda tranquilo. Hay algo claro y es que fallar un gol, se puede trabajar, pero si ni siquiera se crean opciones, uno se debe preocupar, pero este no es el caso. Lo importante es, en el día a día, seguir sumando."

¿Cuál es el mensaje del director técnico Alejandro Restrepo?

"El mensaje del entrenador es claro y siempre nos dice que debemos ganar, no hay más opción; además, porque se vienen cosas bastante importantes, tanto a nivel local, como internacional. Lo importante es que cada uno debe aportar su grano de arena y como equipo queremos dar lo mejor y conseguir grandes cosas."

Publicidad

¿Cuál es el diferencial de este grupo comparado con el del año pasado?

"El arranque en 2021 fue bueno y quedó claro; ahora, en las finales teníamos que estar más fuertes, pero son errores de los que se aprenden y todos lo tenemos en la cabeza. Ese aprendizaje servirá para esta temporada y más cuando se viene un calendario corto, apretado y con muchos partidos, donde cada uno debemos estar atentos."

¿Qué sensaciones tiene cuando parte de la hinchada pide que sea convocado y, de paso, algunos niños comienzan a verlo como un ejemplo a seguir?

"En el club se aprende de los grandes referentes y siempre será un gusto reflejar la disciplina, entrega y perseverancia en sus sueños; además, mostrarle una buena imagen a los hinchas, en especial a los niños, es algo lindo y termina siendo lo mejor que uno les puede dar, estando a la distancia o sin ser tan cercanos."