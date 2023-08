Tomás Ángel, nuevo motivo polémica en Nacional y tema en tendencia en redes sociales

Ni siquiera después de un triunfo sobre Atlético Bucaramanga, en la quinta fecha de la Liga II 2023 del fútbol profesional colombiano, se encuentra la tranquilidad en el seno de Nacional. Ya se venía de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Racing de Avellaneda y ahora se abrió una nueva polémica con Tomás Ángel como protagonista.

Y es que en este segundo semestre del año el joven delantero no ha sido tenido en cuenta por parte del entrenador William Amaral, algo que no ha pasado desapercibido y cuyo tema estalló en las últimas horas. Aunque el técnico de los verdes aseguró que Ángel no jugaba porque tenía varias alternativas en ataque el domingo pasado, ahora todo apunta a que sus ausencias serían por otras razones.

Resulta que el hombre de la Selección Colombia Sub-20, que participó en el Mundial de la categoría en Argentina, culmina contrato en el mes de diciembre y las posturas están alejadas entre el entorno del futbolista y la dirigencia. Por esa causa se habría dado la orden de no tenerlo en cuenta, como quiera que finalizando la presente temporada se podría ir libre.

De inmediato, en las redes sociales se armó una conversación con relación al tema controversial que tiene a Tomás Ángel en el centro. Hay que apuntar ahí qué desde hace ya un buen tiempo es habitual que se tengan ácidas críticas de los aficionados en contra de los actuales dirigentes y de la familia dueña del equipo, por las decisiones administrativas, los manejos internos, la elección de los refuerzos y otros temas más.

Hasta ahora ni del lado de la dirigencia del verde antioqueño, ni del propio jugador se han dado manifestaciones al respecto, ante una polémica más del tradicional club, que no pasa por sus mejores tiempos.

La versión de un veto en Nacional a Tomás Ángel cogió fuerza después de una versión entregada por el periodista Juan Felipe Cadavid y que poco a poco fueron verificando medios partidarios.

Por el momento, el DT Amaral ha dispuesto de hombres como el venezolano Éric Ramírez y de Jefferson Duque, hasta el juvenil Jayder Asprilla, como sus opciones como delantero centro en los más recientes compromisos.