Tomás Ángel: "Un mensaje especial que recibí tras los goles de Nacional fue de Thierry Henry"

Tomás Ángel se erigió el jueves en la noche, en el estadio Atanasio Girardot, en una de las grandes figuras de Nacional, que superó 4-3 a Deportivo Pereira y confirmó así su título en la Superliga del fútbol colombiano. El delantero antioqueño anotó dos goles, uno con una excepcional definición y el otro, gracias a un remate de media distancia, en el que el arquero Aldair Quintana, de los visitantes, no pudo hacer nada.

Con esa figuración, Ángel se ha convertido en centro de atención en el balompié de nuestro país, en foco de conversación en las redes sociales y en objetivos de la prensa. Así, hace pocos minutos, el atacante de los 'verdolagas' atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que se refirió a su actualidad, al tema de la no convocatoria a la Selección Colombia Sub-20 y también reveló detalles de felicitaciones que ha recibido a lo largo del día.

"Uno de los mensajes especiales y que me escribió fue Thierry Henry, me felicitó por los dos goles que convertí y que siguiera jugando así", reveló Ángel dando cuenta de la magnitud de su buen desempeño contra el Pereira en la Superliga.

Otras declaraciones de Tomás Ángel:

*Sensaciones, tras el partido

"Mucha alegría, euforia, una noche que soñaba desde que estaba chico, imaginándome partidos así, pero no termina acá, esto apenas es el comienzo, ya el domingo se viene otro partido y quiero seguir aportándole al equipo. Siempre he confiado en mi talento, es mi carrera, es mi camino y paso a paso lo voy construyendo. Ayer lo sentía, tenía ese cosquilleo y ese nervio porque sabia que iba anotar. Eso quedó atrás, no nos podemos quedar en las victorias y no dejarnos llevar por la fama. Lo de ayer fue algo mágico y lo voy a recordar para siempre".

¿Qué le dijo Paulo Autuori al momento de ingresar?

"El llamado para el cambio fue inesperado, no pensé que fuera a ser tan temprano. Sus palabras fueron enfocadas en que había que presionar y eso es una característica mía que lo sé hacer muy bien. Al ver partidos del exterior me contagio de sus ritmos de juego, su rapidez y su presiones altas".

*Sobre la felicitación de Lucas González

"A mi me tocó convivir con él en la Sub-20 de Nacional, lo quiero y lo aprecio un montón, me dio confianza cuando en el primer equipo no me la daban. El es de los pocos que saben de mi talento y del trabajo que hago día a día".

*Sobre la actitud del equipo en la Superliga

"Todos los partidos son diferentes, son emociones distintas y cada jugador lo interpreta a su manera. Por eso la presión arriba era importante, incomodar más a los centrales del Pereira. Empieza uno a demostrar esa actitud pues todos se contagian".

¿Qué opina sobre la polémica que se formó por su ausencia en la Selección Colombia Sub-20?

"Y no tengo nada contra Héctor Cárdenas y contra nadie, no tengo ningún resentimiento, antes los felicito por la clasificación del mundial, lo siento como si fuera mío, porque conviví con ellos. Ellos saben de la calidad que tengo, porque aporté un montón en ese proceso. Estoy enfocado acá en Nacional que cualquier tema fuera del campo".