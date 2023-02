Tomás Ángel y sus secretos en la vida y el fútbol: "Con el solo talento no alcanza"

En el ambiente popular siempre se ha dicho que si alguien habla de uno, por lo general, es porque algo bueno está haciendo. Este es el caso de Tomás Ángel, cuyo nombre no ha parado de sonar en lo que va de 2023. Su no convocatoria al Sudamericano Sub-20 y su buen presente en Atlético Nacional son tan solo dos de las razones que lo tienen en boca de mucho en el ambiente del fútbol colombiano.

Sin embargo, en esta oportunidad, más que centrarnos en ello, si bien no se pasará por alto la polémica de la 'tricolor' y el maravilloso nivel que muestra en el "club de sus amores", conoceremos más sobre la persona y ese ser humano que hay detrás del futbolista. Sus secretos, dificultades, valores, sueños, el pasado, su padre Juan Pablón Ángel y mucho más: todo en el inicio de nuestra sección 'Las figuras de la Liga'.

En Gol Caracol tuvimos la oportunidad de hablar unos cuantos minutos con el talentos delantero, quien recién el pasado 20 de febrero, cumplió 20 años y cómo, en medio de su corta edad, ya ha tenido toda clase de experiencias, aprendizajes, vivencias y se le ve como un joven centrado, que tiene las cosas claras y sabe de dónde viene y también para dónde va.

Con tan solo 16 años, y tras haber jugado torneos infantiles en Estados Unidos, ser figura en el Club Deportivo Estudiantil, brillar en los Torneos Departamentales de la Liga de Antioquia, arribó al conjunto 'verdolaga', donde luego de destacarse en las inferiores fue ascendido al primer equipo. Allí, la tarea no ha sido fácil, pero, con constancia, lo ha sacado adelante.

Publicidad

No fue casualidad que, en algún momento, se le abrieran las puertas de la Selección Colombia, brillando en la Copa Raúl Coloma Rivas, donde fue el máximo artillero y capitán. Ahora, goza de un brillante presente y con esa humildad que lo caracteriza, no tuvo problema en hablar de diversos temas, dejando ver que "estar donde está, no ha sido fácil".

Tomás Ángel, futbolista de Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

Clave en el título de Superliga, titular y gol contra Bucaramanga, ¿Cómo han sido estas semanas?

"Las imágenes, los videos y todo habla por sí solo. Se ve la alegría, el estado de ánimo mío y muy contento por lo sucedido a lo largo de estas semanas. Ha sido el producto del trabajo, la paciencia, mucha entrega y aprovechar las oportunidades en cada momento. Vamos paso a paso y a seguir dándola toda para que esto sea solo el inicio de cosas más grandes".

¿En qué ha cambiado Tomás Ángel a lo largo de su carrera?

"Muchísimo (risas). He madurado un montón como persona y también como futbolista, pero además de todo, creo que las adversidades me han hecho consolidarme como jugador y lo sucedido recientemente termina siendo una muestra grande de lo que soy capaz. No ha sido una tarea fácil, pero se van viendo los frutos del esfuerzo".

Publicidad

¿Qué sentimientos hay cuando la gente y la hinchada lo pide en el equipo?

"Mucho agrecimiento. Por eso, cuando un entrenador como el profesor Paulo Autuori llega y le da la confianza plena a los jóvenes, porque no solo aplica conmigo, sino que también con otros tantos jugadores, lo mejor que uno puede hacer es pagar con goles, buenos rendimientos y siendo constante. Eso mismo aplica para la gente que me respalda siempre".

Ahorita hablaba de "las adversidades", ¿Cuál lo ha marcado más?

"Adversidades tiene uno en toda su carrera deportiva, eso está claro. Ahora, hay obstáculos más grandes que otros y uno de esos, para mi, fue no haber estado en el Sudamericano Sub-20. Me soñaba estar ahí, venía en el ciclo, siendo goleador y a veces capitán, entonces sí fue un poco duro, pero bueno, son decisiones que siempre voy a respetar y entender".

Tomás Ángel, tras anotar un gol con Atlético Nacional Instagram de @nacionaloficial

Desde la personalidad, ¿Cómo es usted para manejar esas situaciones?

"Intento ser fuerte mentalmente. No voy a negar que hay cosas que impactan, pero siempre busco cómo sacarlo adelante y pasar la página. Con lo de la Selección Colombia Sub-20, por ejemplo, me hizo adaptarme, ver las cosas de una manera distinta, reinventarme como jugador y sacar esas ganas de haber querido jugar el Sudamericano, en estar en Nacional".

Llegando al tema Atlético Nacional, ¿Qué significa estar allí?

"Era un sueño desde chico, algo que siempre había querido y ahora lo estoy haciendo realidad, pues ya desde un tiempo, pero en este momento construyendo a un título como el de la Superliga, haciendo dos goles en ese partido, después como titular y gol frenta a Bucaramanga, en fin. Sé que puedo dar más y también soy consciente de este buen inicio que tengo".

Publicidad

¿Cuál es su diferencial en la cancha y en su forma de ser?

"Siempre me he caracterizado como una persona que tiene gol, que define muy bien, se asocia de buena manera con sus compañeros, técnica y que puede aportar en las diferentes facetas en el frente de ataque. Ahora, en lo personal y que me sirve en la cancha también es que, en los momentos de nervios y ansiedad, soy capaz de manejar la tranquilidad".

Es imposible no hablar de Juan Pablo Ángel, su padre, ¿Cómo lo ve? ¿Un ejemplo, alguien a superar?

"Para mí, siempre va a ser alguien a superar y yo aspiro a hacer una historia distinta porque la de él ya se acabó. Lo único que busco es crecer, escribir mis propias páginas de la mejor manera, ganando más títulos que él, jugando en clubes más grandes, en fin. Quiero superarlo y eso es ley de vida: tu padre es tu ejemplo, pero también quieres hacer más que él".

Y la vara está alta...

"(Risas) No es fácil y yo lo sé, pero tampoco imposible y más que siempre he tenido claro que cada generación tiene que ser mejor que la anterior, de eso se trata. Además, con lo que he venido haciendo, mucho o poco, se sienten más ganas y hay más deseos de seguir triunfando y haciendo goles con la camiseta de Atlético Nacional, que es algo muy lindo".

Publicidad

Si hace un balance, ¿Cómo le han quedado "escritas esas páginas", hasta ahora?

"El primer año fue redondo, con el tema del debutar, hacer gol, salir campeón con la delegación en Chile, ser el goleador, salir figura del torneo. Luego vino un año complejo, donde me costó jugar, no tenía confianza, había que reinventarme en la Selección y tomar confianza para volver a Nacional. Ha sido un poco de altibajos, pero de una constancia enorme".

Tomás Ángel, en acción de juego con la Selección Colombia Sub-20 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

¿Qué enseñanzas han dejado esos "altibajos"?

"Me han ayudado a formarme mejor y un montón como persona y como futbolista. De hecho, a veces se agradece más a los momentos difíciles y a las adversidades porque gracias a eso es que estoy donde estoy ahora. Obvio, lo bueno y lo de ser campeón y anotar, te motiva y es preferible que lo malo, pero los tropiezos te fortalecen y te llevan a ser mejor".

Algo hemos sabido de su cercanía con Sebastián Gómez, ¿Cuál ha sido el rol del 'capitán' en su vida?

"Uy, lo de Sebas es un tema aparte y especial. Desde que llegué a Nacional, lo veo como un hermano, como parte de mí y como alguien que admiro y quiero mucho. Él, junto con Neyder Moreno, me acogieron cuando llegué. De Sebastián, sí que he aprendido, con su experiencia, humildad, liderazgo, consejos y le agradezco porque ha sido clave en mi día a día".

Así como usted ve a Sebastián Gómez, muchos niños lo ven a usted, ¿Cómo maneja eso y qué responsabilidad siente?

"Soy alguien que si lo dice, lo ejecuta porque de nada sirve hablar sin hacer. Entonces esto que hago, es una muestra clara para los jóvenes y que vean que con talento no alcanza, sino que también hay que agregarle trabajo, disciplina, tenacidad, compromiso, profesionalismo. Me gusta que los niños se vean reflejados en mí y que pueda ser un ejemplo para ellos".