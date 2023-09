Top 6: jugadores y técnicos vs. periodistas, en las ruedas de prensa del fútbol colombiano

1. ¿Qué pasó con 'Teo' Gutiérrez?

En la última rueda de prensa de Cali apareció el siempre polémico Teófilo Gutiérrez, a quien le indagaron sobre la expulsión suya en el partido entre los verdiblancos y Millonarios, cuando pisó a Jorge Arias. Aunque comenzó con tono pausado, 'Teo' terminó ripostando y diciéndole al comunicador que si era hincha de América o de Boca Juniors, de Argentina. Lo invitó que fuera a disfrutar del próximo compromiso del Cali en Liga.

2. Alexis García y un no a las mentiras

"¿A qué venimos a la rueda de prensa, a mentirle a la gente?. No queremos venir a llorar acá", dijo Alexis García después de la derrota de La Equidad frente a Alianza Petrolera. Además de eso, se quejó del nivel de los árbitros y se trató de ofuscar cuando le indagaron por las razones por las que no consiguió el resultado positivo el equipo bogotano.

3. Gamero, sin menospreciar a los rivales

Luego de un partido de este 2023 entre Huila y Millonarios, al técnico Alberto Gamero le preguntaron si había menospreciado al equipo 'opita'. Esto no fue del agrado del entrenador del vigente campeón y aseguró que: “Mira la pregunta que me estás haciendo que si menosprecié al Huila, si hubiera traído a Arévalo a quién dejo, a Larry, me hubieran atacado más. Todo a su tiempo, maestro. Nos quedan muchos partidos".

4. Ramiro Sánchez, los recogebolas y la quemada de tiempo

En la Liga I 2023, después de un duelo entre Once Caldas y Unión Magdalena al arquero Ramiro Sánchez lo criticaron en rueda de prensa por algunos cruces con los recogebolas. Fueron dos preguntas e intervenciones duras de los periodistas y la respuesta del experimentado jugador fue: "Disculpé, preguntó o respondió lo que yo respondí”…Por qué responde así con rabia, pero espere, yo no le estoy respondiendo de mala manera. Nosotros desde Manizales lo que tenemos es que todos somos muy educados y la educación tiene que partir de allá y de acá, yo le respondí a él con mucha educación; no se enoje, para pelear se necesitan dos y yo no voy a pelear con ustedes y mucho menos acá con la gente de Manizales, que es mi tierra".

Publicidad

5. 'Bolillo' Gómez y Gabriel Fuentes con respuestas airadas

Cuando aún era entrenador de Junior, Hernán Darío Gómez se calentó ante las críticas y aseguró, palabras más, palabras menos, que no se iba a dejar de nadie. “Yo también estoy en la ralea, mijo… Un man que me estaba irrespetando yo también le contesté”, aeguró el DT paisa. Mientras tanto, Gabriel Fuentes aseguró que en la sala de prensa había mucha gente interesada en hundir a Junior.

6. Pedro Sarmiento, a la defensiva ante un interrogante

“¿Por qué perdimos hoy tengo que entrar a dudar de lo que nosotros somos capaces? Se había demorado, pues una pregunta de esas. Yo sé que ustedes tienen ahí la parte matemática, pero si quisieran mirarlo de otra manera, se darían cuenta de que este es un grupo relativamente nuevo. Venimos repitiendo. Aprender a ganar no es fácil", dijo Pedro Sarmiento, DT de Once Caldas, cuando le indagaron por la nómina de su equipo y su conformación.