Top-6: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y sus polémicas desde que llegó a Junior

En su ya extensa carrera como entrenador del fútbol, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez se ha caracterizado por su temperamento fuerte, por ser frentero y no tener pelos en la lengua y por sus reacciones airadas en muchos casos. Y así las últimas horas han sido candentes para el antioqueño, ya que se dieron hechos que han llamado la atención en la prensa y también que han generado repercusiones entre los hinchas del tradicional club.

Y es que aquí hacemos un recuento de las polémicas de Gómez, desde que es timonel de los 'tiburones', quien en este momento se encuentra en la cuerda floja por el mal arranque de los junioristas en la Liga II 2023, en la que aún no ganan.

1. Gestos a hincha en el 'Metro'

Antes del partido frente a Pasto, un hincha le gritó al profesor Gómez que si había llevado la maleta , porque si no ganaban, se tenía que ir. Ante esto, como quedó grabado en video, el DT respondió con gestos obscenos y haciendo pistola.

2. Palabras tras el 0-0 con Pasto

"Si me toca dar papa y yuca, doy. Yo respondo porque hay una mala energía", dijo 'Bolillo' sobre sus gestos al hincha. Y agregó que "es personal porque yo llegué acá y me tocó tomar decisiones, limpiamos mucho el camerino de Junior y no ganamos, entonces me están cobrando eso".

3. La salida de 'Juanfer' Quintero

Antes de empezar la Liga II 2023 del fútbol colombiano, intempestivamente se marchó Juan Fernando Quintero de Junior. El paisa dijo que no se sentía útil y que no se adaptaba la estilo de juego del DT. Por esto lo llamaron a reuniones con los directivos y el boom mediático fue significativo.

4. El adiós a Sebastián Viera

El escándalo mayor en este semestre en Junior se dio con la partida del legendario Sebastián Viera del club. Esto por decisión de Hernán Darío Gómez. Hace unas semanas el uruguayo criticó al equipo y su juego y el entrenador colombiano le contestó en medios, le sacó a relucir un error en la Liga I y le dijo que "fue, pero que ya no era".

5. Los vainazos al DT anterior

En las primeras ruedas de prensa como técnico de Junior, Gómez aseguró que el equipo estaba mal preparado físicamente y que ese era un trabajo que debían arreglar. Ante esto, Luis Melo, asistente de Arturo Reyes, salió a refutar en redes sociales.

6. 'Bolillo' Gómez y el no estar actualizado

Si algo le molesta a Gómez es que digan que anda desactualizado. Respeto que los técnicos estudien. "Estoy de acuerdo y lo respeto. Con lo que no estoy de acuerdo es que digan que nosotros somos desactualizados y somos personas que nos deberíamos retirar del fútbol. Nadie sabe qué hacemos ni con quién conversamos", dijo en Barranquilla.