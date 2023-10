Top-60: Óscar Perea y los mejores jóvenes del fútbol mundial para 'The Guardian'

Un futbolista colombiano hace parte de un selecto grupo de los mejores a nivel mundial. Se trata de Óscar Perea, de las filas de Atlético Nacional, y como lo afirma el medio de 'The Guardian', está entre el Top-60 de los mejores jóvenes futbolistas.

El canterano del 'verdolaga' ha sorprendido con su talento con el balón a sus pies, su velocidad por la banda y su buena precisión, pese a la edad, frente a la portería rival. En el más reciente partido de Atlético Nacional por Copa Colombia frente a Águilas Doradas, el extremo, de 18 años, marcó una gran anotación en el Atanasio Girardot, ganándose los aplausos de todos los aficionados del 'verde' paisa y elogios por parte de su entrenador, William Amaral.

Este importante medio inglés afirmó en su nota titulada 'Next Generation: 60 de los mejores talentos del fútbol mundial' que "el extremo hizo su debut en el Atlético Nacional saliendo del banquillo en un partido contra La Equidad cuando el 'verdolaga' se acercaba a un récord del 17º título de liga. El astuto jugador había sido la estrella del equipo Sub-17. "Me recordaba a Neymar, tenía que tenerlo en mi equipo", así lo describió Lucas González, su entrenador en el Sub-17. Marcó en la semifinal y luego anotó el gol de la victoria en la final, el veloz delantero destrozó las defensas con su velocidad, agilidad y regate preciso. "Es el mejor talento joven con el que he trabajado en mis 15 años en el fútbol", complementó González.

'The Guardian' agregó que Óscar Perea no la he tenido fácil para ser llegar ser profesional, ya que nació "en la más absoluta pobreza en las estribaciones cafetaleras de los Andes, perdió a su padre cuando solo tenía unos meses. Desesperado por triunfar como futbolista mientras su madre, Adriana María, luchaba por llegar a fin de mes, jugó en equipos locales antes de que el equipo regional de Risaralda, dirigido por el técnico Diego Pava, lo fichara".

En el listado también aparecen nombres como el del brasileño Vitor Roque, el turco Arda Güller, fichado por el Real Madrid, y el venezolano Kervin Andrade. El Top-60 fue hecho por 'The Guardian' a mediados del año anterior con una actualización en este 2023.