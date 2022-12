Tras el bochornoso episodio, Fabio Burbano no será jugador del Once Caldas

El delantero del Deportivo Independiente Medellín se vio envuelto en un escándalo nocturno e incluso atacó a agentes de la policía, estando aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Fabio Burbano fue sorprendido por las autoridades en Medellín, aparantemente bajo los efectos del alcohol, se negó de presentar las puebas de alcoholemia e incluso agredió a uno de los agentes de la policía.

Publicidad

Este hecho habría sido tenido en cuenta por los directivos del Once Caldas y aunque las dos partes tenían todo listo para la incorporación del delantero, este martes se anunció que el jugador no firmará contrato y no jugará en Manizales.

Mientras tanto, Burbano había publicado un comunicado de prensa pidiendo disculpas por su comportamiento, pero eso poco le interesó a los directivos del ‘blanco blanco’.

Recordemos que Burbano jugó con Independiente Medellín la pasada temporada y en 12 partidos logró un gol. El delantero tiene 24 años y también ha vestido la camiseta de Envigado.