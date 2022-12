Trece clubes desistieron de estar este sábado en cumbre virtual del fútbol colombiano

En las últimas horas se conoció una carta, en la que se dejó de manifiesto el desacuerdo con el orden del día citado y la no inclusión de otros temas que se consideran preponderantes.

Un total de trece clubes del fútbol profesional colombiano dieron a conocer su postura y su consiguiente ausencia de una reunión virtual que se realizará en las próximas horas, que contó con la organización de Juan Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF.

Los trece clubes en mención dejaron sentado en una carta que no estarán en la cita de la tarde de hoy por no estar de acuerdo con la agenda del día y porque no consideraron algunos puntos que para ellos eran relevantes para tratar, en medio de una crisis financiera sin precedentes y que se sumó a la llegada de la pandemia del coronavirus.

La semana pasada, César Guzmán, presidente de Patriotas, pidió públicamente que la Dimayor y la FCF les hicieran un préstamo a los clubes para afrontar tamaña crisis administrativa.

"Somos conscientes de la necesidad de unidad en estos momentos de crisis, pero nos rehusamos a registrarnos en el unánimismo que algunos de nuestros colegas profesan. Como hemos dicho el sinnúmero de desaciertos de la administración nos ha llevado a una crisis sin precedentes y de contera a una falta de gobernabilidad que en nuestro sentir obliga a un cambio de rumbo", se leyó en un apartado de la carta.

