Tremendo beso robado a Michael Rangel: vea el impulso de una hincha del Junior

Junior derrotó 2-1 a Tolima en la fecha 9 de la liga del fútbol colombiano 2022-II y en la cancha estuvo Michael Rangel, con la camiseta de los ‘pijaos’, pero con pasada en el club barranquillero, algo que no olvidan algunos de sus hinchas.

Pues en las redes sociales, en las últimas horas se viralizó un video en el que se ve a una seguidora de los ‘tiburones’ robarle un beso al experimentado delantero.

En la publicación hecha por ‘Nuestro Deportes’ se observó cómo la hincha del Junior le pidió una foto a Michael Rangel, a las afueras del escenario deportivo, y antes de retirarse le tomó el rostro al jugador del Tolima,

La reacción del jugador fue de incomodidad, aunque decidió seguirle posando para algunas fotos a otros seguidores que se acercaron a la salida del estadio Metropolitano.

Ya en lo futbolístico Michael Rangel no tuvo su mejor partido con el Deportes Tolima, no pudo marcar gol, per sí se fue expulsado en los minutos de adición del compromiso, por reclamarle al árbitro Carlos Ortega, quien no dudó en expulsarlo por la forma airada en la que se expresó el oriundo de Floridablanca, todo luego de que el juez le mostrara tarjeta roja a su compañero y capitán, Julián Quiñónes.

¿Cómo le fue a Michael Rangel en el Junior?

El delantero tuvo tres etapas en el equipo ‘tiburón’. La primera en 2016/17, luego en 2019, y la última vez en 2020. Con la camiseta de los barranquilleros tiene 68 partidos, marcó 18 goles y dio dos asistencias. A eso se le suma que ganó dos Superligas y una Liga.

¿En qué equipos ha jugado Michael Rangel?

En el fútbol colombiano ha vestido las camisetas de Real Santander, Atlético FC, Alianza Petrolera, Envigado, Santa Fe, Nacional, Millonarios, Junior, Bucaramanga y Tolima. En el exterior militó en Kasimpasa, de Turquía, y Mazatlán, de México.