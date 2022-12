Tres campeones con Millonarios y sus mensajes por el cumpleaños 74 del equipo

Este jueves el club ‘embajador’ está de celebración y además de su hinchada, los jugadores que pasaron dejando su huella, también se sienten felices por esta fecha. Nelson Ramos, Rafael Robayo y Yhonny Ramírez, voces autorizadas.

Millonarios llega a sus 74 años desde su fundación, por allá un 18 de junio de 1946, momento en el que empezó a forjarse una historia llena de títulos, futbolistas de jerarquía y mucha reputación en el fútbol colombiano.

Publicidad

Héctor Búrguez y el cumpleaños de Millonarios: "El club tiene un lugar en mi corazón y en mi casa"

Este jueves, el equipo capitalino está de celebración y en GolCaracol.com contactamos a tres campeones, en 2012, y que dejaron gratos recuerdos en la retina de la hinchada: Rafael Robayo, Yhonny Ramírez y Nelson Ramos.

Vea acá sus mensajes por el cumpleaños 74 de Millonarios:

Nelson Ramos

*Su saludo por esta fecha especial

Publicidad

“Quiero enviarle un feliz cumpleaños a toda la gran hinchada de Millonarios, que lo sigan apoyando, como en el 2011 que dimos el primer paso para seguir logrando cosas. Sigan con paciencia y que se vengan muchas estrellas más. Agradecemos a este gran club, al igual que toda mi familia, mi esposa y mi hijo”

¿Qué es Millonarios para su vida?

Publicidad

“Millonarios para Nelson Ramos es toda mi vida, aunque estoy agradecido con todos los clubes, pero hoy soy alguien nacional e internacionalmente por este equipo, por el nombre, por mi trabajo, por los títulos. Para el progreso de mi vida, Millonarios siempre irá al frente”.

¿Qué es Millonarios para el fútbol colombiano?

“Para el fútbol colombiano es un equipo referente, nacional e internacionalmente, y será reconocido por siempre por los títulos y los jugadores de jerarquía. Es de gente de experiencia, de nombre”.

¿Qué podría aplazar la vuelta de los partidos de la Liga del fútbol colombiano?

Publicidad

Yhonny Ramírez

*Su saludo por esta fecha especial

Publicidad

“Le mando un saludo a la hinchada de Millonarios, que lo disfruten, del cumpleaños 74 del embajador, del equipo que queremos, alentamos y animamos”.

¿Qué es Millonarios para su vida?

“Millonarios para mí representa mucho, es el equipo grande que me abrió las puertas para mostrar que no me pesaba una camiseta grande. Que me apoyo y me brindó su ayuda en los momentos más difíciles y en el cual conseguí ese logro de la estrella 14”.

¿Qué es Millonarios para el fútbol colombiano?

Publicidad

“Es un equipo que representa mucho para el fútbol colombiano, con mucha historia, con muchos pergaminos, que tiene todo para estar en la cima y lo será por la eternidad. La hinchada es una locura y tengo muchos sentimientos por ellos, me enseñaron a querer a Millonarios”.

“La magnitud de Millonarios en Colombia y el mundo es extraordinaria”

Publicidad

Rafael Robayo

*Su saludo por esta fecha especial

“Quiero enviarle un saludo especial a toda la familia embajadora, en el cumpleaños 74 del equipo, que sigamos alentando desde los hogares”.

¿Qué es Millonarios para su vida?

Publicidad

“Millonarios es mi casa, es mi equipo, mi familia, el equipo que Dios me colocó para quedar en la historia en mi carrera deportiva, vivir cosas lindas y otras no tanto, pero para aprender”.

¿Qué es Millonarios para el fútbol colombiano?

Publicidad

“Para el fútbol colombiano es el equipo más grande, que siempre tendrá respeto en todo el país, que debe estar peleando títulos y que la historia dice que es el equipo que a nivel colombiano tiene los mayores pergaminos en el fútbol local”.