Tres partidos de la octava fecha de Liga Águila cambiaron de horario Este lunes, Dimayor oficializó el cambio de horarios en tres partidos de la octava jornada de la Liga Águila. Los compromisos de Rionegro vs. Medellín; América vs. Santa Fe y Millonarios vs. Unión Magdalena empezarán a nuevas horas.