Triunfazo de Santa Fe en Santa Marta: venció 0-2 a Unión Magdalena en el Sierra Nevada

Santa Fe logró este domingo tres puntos valiosos en su visita a Unión Magdalena , equipo que a lo largo del semestre ha mantenido un buen nivel y más en su estadio: el Sierra Nevada. El conjunto 'cardenal' le ganó a los 'bananeros' por 0-2 gracias a una anotaciones desde el punto blanco del penalti de su goleador Wilson Morelo y de Andrey Estupiñán.

El partido de la fecha 14 de la liga del fútbol colombiano comenzó con la cancha inclinada para los dueños de casa, que tuvieron en Roberto Hinojosa, como viene siendo costumbre, a su hombre más importante en cuanto a la creación. Intentó asociarse con Fabián Cantillo y Ricardo 'el Caballo' Márquez, quien volvió a la titular del cuadro 'samario' luego de recuperarse de una lesión.

El que salió precisamente lesionado en el visitante fue el arquero Leandro Castellanos a los 18 minutos. Luego de ser atendido, el golero 'cardenal' pidió el cambio y en su lugar ingresó José Silva.

Fue Cantillo el que tuvo la más clara para el Unión Magdalena, en un primer tiempo, que tuvo llegadas esporádicas de ambos clubes. El cronómetro marcaba 23 minutos cuando Cantillo recibió una gran pase de Márquez, pero el número '24', que quedó mano a mano con Silva y quien ya estaba vencido, tiró la pelota por afuera. ¡Se perdió un gol claro para el Unión!.

Por el lado del 'cardenal' tuvo un par de intentos desde fuera del área con Matías Mier y José Enamorado, pero sin peligros para la portería de Carlos Bejarano.

En la segunda parte llegaron los goles, las emociones y también algunas acciones polémicas. A los 56 minutos, de forma increíble, Enamorado se perdió lo que era un 'gol cantado' para Santa Fe. Hubo lamento en el banco de la visita.

Pero en el 57, Wilson Morelo se internó en el área y luego de una zancadilla de Palomino, el juez Wilmar Roldán no dudó en pitar penalti para los rojos capitalinos. El propio Morelo se paró frente a la pelota y cambió la ejecución por gol.

Tras la anotación de los visitantes, Unión se 'volcó' al área de Santa Fe y dejó varios espacios en el fondo, que por poco son capitalizados por los visitantes, de no ser por las intervenciones de Bejarano.

A los 75 minutos, Ricardo 'el Caballo' Márquez se salvó de la expulsión y todo por propinarle una patada sin balón a Carlos Lizarazo. Roldán sólo le sacó la amarilla, hubo protestas por parte de los 'cardenales'. El VAR no atendió a la jugada.

El que no se salvó de ver la tarjeta roja Jonathan Barboza, del 'león'. El uruguayo le propinó un codazo al argentino Facundo Stable y Roldán le mostró la cartulina de ese color. También hubo reclamos por parte de Santa Fe, ya que no consideraron que no era para tanto y la de Márquez, sí.

En los minutos finales, Santa Fe pudo anotar una diana más. Lopera cometió una acción 'infantil': le propinó un puño en la parte baja del estómago a Morelo, en el área. El zaguero del 'ciclón' se fue expulsado de inmediato, pero luego el VAR llamó a Roldán para que revisara la jugada y tras la misma, decidió pitar penalti. Andrey Estupiñán cobró de forma magistral el penal, engañando completamente a Bejarano. 0-2 en el tablero y un triunfazo para el 'león' en Santa Marta.

Con el resultado, Santa Fe llegó a 21 puntos, mientras que Unión Magdalena se quedó en 24 unidades.