Tulio Gómez apoyó a su 'rival de patio': "Mi solidaridad con el Cali para que salga fortalecido"

Al Deportivo Cali no le 'ha salido una' desde que logró consagrarse como campeón de la Liga 2021-ll. Después de eso el equipo no ha logrado alzar cabeza en lo deportivo y en los últimos días se reveló un grave problema en cuanto a lo económico, con un déficit aproximado a los 91 mil millones de pesos.

El pasado martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), solicitó, ante el Ministerio del Deporte, la suspensión del reconocimiento deportivo del conjunto 'azucarero' por incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales a los futbolistas del plantel profesional.

No obstante, sin importar que se tratase de su 'rival de patio', Tulio Gómez no dudó en mostrar su apoyo al Deportivo Cali y tiró un mensaje en redes a Acolfutpro por las medidas que solicitaron contra el conjunto verde de la 'sucursal del cielo'.

En medio de las dificultades de los equipo de fútbol, el máximo accionista del América de Cali , respondió desde su cuenta personal de Twitter, al trino publicado por la asociación mencionada.

“Cuando un club de fútbol o empresa está en dificultades, hay que apoyarla para superar las dificultades económicas, no ayudarlo a hundir. Con esa medida que piden, ¿cuántas personas se perjudicarían? Mi solidaridad con Deportivo Cali para que salga fortalecido de esta crisis”, manifestó Tulio Gómez.

Dicha declaración vino bien para ambas hinchadas que resaltaron en redes sociales que Tulio Gómez demostró ser todo un "señor". Además destacaron su forma de dejar que la rivalidad sea únicamente en lo deportivo.

¿Qué dijo el presidente del Deportivo Cali?

Cabe recordar que este martes, el dirigente Luis Frenando Mena ya respondió ante la acusación de Acolfutpro, en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

"Ayer no se pagó porque era festivo, pero ya está mañana se hizo el pago del mes (…) El periodo de dos meses que alegan ya no existe. Me di cuenta de eso en una entrevista que me recordaron eso, llamé a la financiera y me hicieron saber que ya se pusieron al día”.