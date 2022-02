Tulio Gómez: "Con Juan Carlos Osorio tenemos diferencias, pero no nos hemos ido a los puños"

En la Liga I del fútbol colombiano 2022 uno de los equipos que ha arrancado en buena forma es el América de Cali, que acumula 7 puntos y este viernes se medirá con Cortuluá, en el estadio 12 de Octubre. Al parecer, el mensaje del profesor Juan Carlos Osorio viene calando entre su grupo de futbolistas.

Sebastián Villa y unas declaraciones que causaron polémica en Argentina

Publicidad

Hace pocos minutos, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , habló Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, quien se refirió nuevamente a su relación con el entrenador risaraldense.

"Yo con Osorio tengo diferencias futbolísticas, pero con él no hemos peleado ni mucho menos. Pasa que que él defiende la rotación, y yo le digo que no. No puede sentarme a Marlon Torres, a Adrián Ramos, ahora a Falque que es un crack", dijo el dirigente inicialmente.

Presidente del América de Cali sobre Osorio: “Es una de las cláusulas, si le resulta una selección”

Publicidad

Pese a marcar un concepto diferente en el plano futbolístico, Gómez resaltó cualidades del DT. "Osorio es un caballero, entrena muy, muy bien, lo que pasa es que tiene la rotación. Pero con él, no nos hemos ido ni a los puños, ni a machete; nada de eso".

Por ahora, en América se arrancó bien en la Liga y se trabaja en un ambiente positivo, con la expetativa de que se pueda luchar por el título.

Publicidad