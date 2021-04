Tulio Gómez, dueño de América: "Osorio que se venga, que coja un avión y lo espero el lunes acá"

Tras la salida del argentino Juan Cruz Real , todos los focos están puestos en la elección de su sucesor y todo parece indicar que en el primer puesto de las preferencias se encuentra el experimentado Juan Carlos Osorio .

Hace pocos minutos, Tulio Gómez, dueño de los escarlatas, atendió una extensa entrevista con 'Espn' y tocó el tema relacionado con Osorio, quien se encuentra cesante desde finales de 2020 cuando se marchó de Nacional.

Acá algunas de las declaraciones más relevantes de Gómez con respecto al entrenador y de algunos jugadores del equipo que son figuras.

* Sobre Osorio

“Si Juan Carlos Osorio me está escuchando, vengase el lunes por favor para América , coja un avión y lo espero acá. Yo no creo que Osorio tenga intenciones de traer jugadores de Nacional (caso Vladimir Hernández) y más por la rivalidad de ambos equipos”.

* Refuerzos para América

“En mi concepto estamos flojos, necesitamos un nueve, un killer, y un lateral izquierdo que tenga ida y vuelta. De Nacional me gusta mucho Andrés Andrade, siempre me gustó, pero no tenía presupuesto, Baldomero Perlaza, Brayan Rovira”.

* Posibilidad de Rodallega

"Rodallega cada seis meses nos amenaza que viene. Sería bueno tenerlo. Ese hombre es un muy inteligente, cada seis meses pone a hablar la prensa de él. Desde que estaba Oreste Sangiovanni en América, él ha querido venir a América"

* Caso Joao Rodríguez

“Joao Rodríguez hace años dieron dos millones de dólares por él, cuando tenía 15 años. Es un crack. A mí me pidió la oportunidad, yo le di la oportunidad, acá la rompe o fracasa y la verdad es que no ha tenido mucha oportunidad, aún no ha mostrado lo que tiene”.