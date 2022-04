Tulio Gómez, dueño del América: "No pensamos que con Juan Carlos Osorio nos fuera ir tan mal"

El pasado 16 de junio de 2021, Juan Carlos Osorio fue presentado como nuevo director técnico de América de Cali, con la esperanza de que los resultados llegarían. Sin embargo, no fue así, hasta el punto de que este jueves 31 de marzo, a través de un comunicado, se hizo oficial su salida.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Los hinchas fueron algunos de los que más se pronunciaron, pero no fueron los únicos. Y es que, en las últimas horas, Tulio Gómez, dueño del conjunto 'escarlata', habló en el programa 'ESPN F90', de 'ESPN', revelando detalles de lo ocurrido.

¿Por qué se demoró en darse la salida de Juan Carlos Osorio?

"Porque con Juan Carlos Osorios teníamos un contrato teníamos un contrato de dos años, con una cláusula de salida, que se podía aplicar un año después, y sacarlo antes era costoso, entonces llegamos a un acuerdo. Aclaro algo, jamás hubo un maltrato de ninguna de las partes, siempre dialogamos. Últimamente, todo era menos cálido, pero sí con respeto."

¿Por qué costó que entendiera que los resultados no acompañaban?

"América es un equipo grande y no puede quedar afuera de los ocho. Nuestra nómina no es la mejor del torneo, pero no está entre las peores, tenemos un equipo competitivo. Ahora, no la podemos usar toda porque, a veces, Juan Carlos Osorio los dejaba en el banco o estaban lesionados. Los técnicos llegan por buenos y se van por malos."

¿Por qué los equipos se dejan poner todas las condiciones de los empresarios?

"Es verdad. Tenemos una política que entrar a los ocho, no da premio, sino una obligación, y si no se logra, causa la salida. América siempre tiene que estar entre los primeros, dando la pelea. No hemos tenido buenos resultados. Con Juan Carlos Osorio, se hizo un contrato diferente, pero no pensamos que con él nos fuera a ir tan mal. Lo elegimos porque queríamos mejorar nuestro nivel, pero las cosas no se dieron."

¿Cree que hubo un error por sus mensajes fuertes en redes sociales?

"Sí, uno a veces, cuando ve que las cosas no se dan, se desespera, pero nunca me referí a Juan Carlos Osorio. Rara vez hablo de política y religión. Lo que pasa es que uno siente impotencia y más cuando uno ve que algunas personas no asumen las responsabilidades."

¿Qué buscarán para que esté al frente de América de Cali?

"Cuando trajimos a Osorio, él escogió a los jugadores; ahora lo que queremos es fortalecer la cantera. Nunca se le ha dicho a nadie a quién poner y a quién no. Lo que queremos es fortalecer la cantera, tener un proceso clave y pelear los torneos internacionales, siendo protagonista. Tal vez, nos equivocamos en que esa rotación que le gusta a Osorio, no servía porque no tenemos la nómina tan amplia, y tampoco se tuvo en cuenta que los equipos de Osorio solo atacan y se olvidan de todo lo defensivo. Será bueno tener un buen preparador físico, que sepa equilibrar las cargas."

¿Qué cosa buena le dejó Juan Carlos Osorio al América de Cali?

"Dejó muchos canteranos, a veces más de los que uno creía. Tendrá sus cosas buenas o malas. El 'profe' es bien y alguien preparado, solo que el equipo no lo tenemos. La vez pasada le dije que es más un entrenador de Selección, donde puede escoger a lo mejor, pero acá no podía hacer eso."

¿Por qué escogió a Juan Carlos Osorio?

"En su momento teníamos a cuatro entrenadores en carpeta, pero elegimos a Juan Carlos Osorio porque es un hombre de pergaminos, estudioso y bueno, pero no nos dio resultados. Ahora, jamás se contrató por urgencia, ya que sí se armó un proyecto. De pronto, el que venga ahora, sí será por urgencia."

¿Cómo le fue a Juan Carlos Osorio en América de Cali?

Como director técnico de los 'diablos rojos', dirigió un total de 49 compromisos, firmando 15 victorias, 11 empates y 23 derrotas, para un rendimiento del 38.1%. Además, registró 60 goles a favor y 67 en contra.

¿Cuándo juega América de Cali en la Liga Betplay?

Este domingo 3 de abril, a las 5:30 de la tarde, los 'escarlatas' recibirán a Millonarios, en el estadio Pascual Guerrero.

¿Qué posición ocupa América de Cali en la Liga Betplay?

El conjunto americano se ubica en el puesto número 15, con un total de 15 puntos y una diferencia de gol de -2.