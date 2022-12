Tulio Gómez: “En cuanto a salarios, América se podría dar la pela solamente por un mes”

El máximo accionista del cuadro ‘escarlata’ habló de la situación económica del club y de las medidas que eventualmente tomarían en la institución, ante la crisis por receso de la Liga a causa de la pandemia del coronavirus.

Tulio Gómez se refirió en charla con GolCaracol.com sobre los inconvenientes financieros que tienen que encarar en el América de Cali, vigente campeón de nuestro país, por la suspensión del fútbol profesional colombiano.

En ese aspecto hay que tener en cuenta, la alta inversión que tuvo el rojo vallecaucano para el 2020. Defender el título de Liga colombiana y hacer una buena presentación en Copa Libertadores fueron los objetivos trazados en el cuadro caleño y así se invirtió.

Gómez Giraldo se refirió al presente institucional del club y del país en general, por la pandemia del COVID-19.

Segundo fin de semana sin fútbol, ¿días difíciles en cuanto a lo económico para América de Cali?

“Y no sabemos si van a ser cuatro, ocho, doce o veinte. El fútbol es de permanente contacto, pero tendremos que esperar a ver cómo se dan las cosas y qué decisiones vamos a tomar. Si esto se soluciona en 20 días o un mes, bueno: la cosa nos golpea, pero se puede llevar. Ahí hay un interrogante ¿pero si esto dura más meses o el resto del año? Esto es una incertidumbre total, en la que no sabemos cómo va a terminar todo”.

Por la gran inversión que ha hecho América, ¿qué se ha hablado en la junta directiva?

“Aún no hemos hecho junta directiva, pero lo que pasa es que no sabemos cuánto va a durar esto; si esto se normaliza en un mes, o si nos va a tocar convivir con el coronavirus, porque al paso que vamos nos va a tocar convivir con él. La gente no se va a quedar encerrada, porque el país se va a paralizar, nos toca hacer alguna cosa, no sabemos. Cualquier decisión que tomemos hoy, pues mañana puede cambiar”.

¿Qué opina de la idea de disminución de sueldos para los jugadores?

“Eso tendríamos que hacerlo en común acuerdo con los jugadores, no podemos tomar decisiones unilaterales. Igualmente, no sabemos si esto va a durar un mes, pero si dura seis meses, un año. Sinceramente estamos evaluando qué decisiones tomar, pero como estamos en incertidumbre, todo puede cambiar”.

Por el tema de salarios ¿cuánto tiempo podría esperar América en esta situación?

“Nos podríamos dar la pela por un mes, un mes aguanta. Pero ya dos, tres o cuatro meses, la cosa es diferente; ahí sí se pone la cosa más jodida”.

¿Cómo están los jugadores, qué ha sabido de ellos?

“Los futbolistas están en sus casas. Se les envió un programa de entrenamientos, que les hizo el preparador físico y el técnico, pero no es lo mismo. La intensidad es otra, seguramente cuando se reinicie el torneo será una nueva pretemporada para que se pongan en forma; esto realmente afecta y mucho”.

¿Dónde está el profesor Alexandre Guimaraes?

“Tanto él, como el resto del cuerpo técnico están en sus respectivos países”.

