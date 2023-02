Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali: "No podemos desarmar esta excelente nómina"

La liga del fútbol colombiano arrancó con toda y ya se aproxima la cuarta jornada. América de Cali es uno de los equipos que ha empezado con el pie derecho, puesto que suma seis de nueve puntos posibles y se ubica en la segunda casilla. A pesar de que no ha podido jugar por lesión, una de las piezas claves del equipo es Juan Camilo Portilla, jugador que supuestamente tenía ofertas del exterior, sin embargo, el máximo accionista de los 'escarlatas', Tulio Gómez, se refirió de manera contundente al tema.

"Por nuestro jugador Portilla no hay ofertas, ni lo queremos vender este semestre, no podemos desarmar esta excelente nómina", fueron las palabras que el dirigente trinó en las redes sociales sobre el tema, dejando claro que los futbolistas de la presente campaña no se tocan más y al menos estarán fijos en la Liga 2023-I.

El año pasado, los 'diablos rojos' no terminaron de la mejor manera luego de ser cuartos en el cuadrangular B con apenas cuatro unidades. En ese momento, el técnico Alexandre Guimaraes manifestó que para tener un mejor equipo requería jugadores de calidad que marcaran la diferencia en el último cuarto de cancha.

El club se puso a la tarea de conseguir refuerzos y cumplió las peticiones del estratega 'escarlata'. Facundo Suárez, Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento, Cristian Barrios y Franco Leys, fueron las incorporaciones clave que actualmente tienen ilusionada a la afición.

Y es que en apenas tres fechas han dado la mano y han sido determinantes en los resultados del cuadro americano. Suárez lleva tres goles y Barrios y Sarmiento ya suman dos tantos, mientras que Quintero registra tres asistencias.

Más allá de eso, otro de los jugadores importantes del 'rojo vallecaucano' es Juan Camilo Portilla, mediocampista que fue uno de los más regulares en el 2022, ya que sumó 38 partidos, siendo suplente en apenas cuatro de ellos, por la liga colombiana.

El caleño fue convocado a la Selección Colombia de mayores para el encuentro de preparación del pasado 28 de enero contra Estados Unidos, sin embargo, tuvo que salir de la concentración por un esguince de rodilla de primer grado. Si bien se encuentra en recuperación y no se ha podido estrenar en este 2023, América de Cali no quiere prescindir de sus servicios y por eso Tulio Gómez tuvo que aclarar en sus redes sociales que no tienen pensado salir de ningún jugador del equipo.