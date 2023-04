Tulio Gómez, máximo accionista del América: "Nos solidarizamos con Nacional, cuando sea jugamos"

Lo que se suponía que debía ser una fiesta terminó en un momento polémico y hasta de riesgo, puesto que un sector de la hinchada de Atlético Nacional se enfrentó con la policía tanto adentro como afuera del estadio Atanasio Girardot, en la previa el juego contra América de Cali. El cierre de la tarde en cercanías al escenario deportivo fue de miedo, tensión y disturbios.

El partido se suspendió y el máximo accionista de los 'escarlatas', Tulio Gómez, se refirió a lo acontecido.

Antes del duelo entre Nacional y América, se preveía un mal ambiente en una parte de la hinchada 'verdolaga', que estaba inconforme con algunas decisiones del club. Lo que ocurrió este domingo fue un hecho lamentable y consecuencia de lo que ya se sentía en la interna del club.

Una vez se suspendió el juego, Tulio Gómez, accionista de los 'diablos rojos' habló en 'Blu Radio' sobre el tema. "Si uno permite que las barras cogobiernen o coadministren, cuando usted les vaya a quitar eso ya le pegan. No se le puede dar tantas largas, usted le da la mano y le toman todo el cuerpo, a la gente hay que tratarla con armonía, con colaboración y darle algunas prerrogativas, pero no darles tanto porque cuando usted les va a quitar lo que le había dado de demás se mete en un problema", fueron las palabras que dijo de entrada el dirigente.

Publicidad

A renglón seguido, expresó que el fútbol es un negocio y por eso "los equipos son empresas privadas donde cuando hay una pérdida, son los directivos los que la sufren".

En cuanto al estado de los futbolistas de América de Cali, Gómez aclaró que están bien y lejos de peligro. "Los jugadores de pronto tienen los ojos un poquito llorosos pero la pelea fue entre las barras y la policía", sentenció.

Por último, Gómez manifestó que acatarán las decisiones que tome la Dimayor y que sin duda quieren jugar el encuentro. "Nosotros jugamos mañana o cuando se pueda jugar, nos solidarizamos con Nacional y jugaremos cuando sea el momento, no vamos a hacer eso de que sugieren de que demandemos el partido, no señor, los partidos los ganamos es en la cancha no en el escritorio", concluyó.