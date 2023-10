Tulio Gómez: "Me gustaría que Lucas González hiciera un proceso como el de Gallardo en River Plate"

Liderados por el estratega bogotano Lucas González, América de Cali ha llegado a la línea de los trece partidos sin conocer la derrota por Liga, motivo por el que en el entorno ‘escarlata’ hay muy buen ambiente. Tanto, que Tulio Gómez, uno de los accionistas del cuadro rojo, analizó la actualidad deportiva del equipo, su futuro estadio y el proyecto para 2024.

Con la mirada puesta en la presente temporada, pero la mente en el 2024, Tulio Gómez charló para ‘Zona Libre de Humo’, escrutando por completo lo que es la institución americana, afirmando que espera el actual entrenador siga los pasos del ‘Muñeco’ y replique su legado de River Plate.

"Me gustaría que Lucas González hiciera un proceso como el que hizo Marcelo Gallardo en River Plate. Yo quiero que él dure mucho tiempo en América, ha dado la talla en lo que queremos, tiene contrato hasta diciembre de 2024", fueron las palabras del directivo referente al respaldo que tiene el bogotano dentro del entorno del club.

Lucas González, técnico de América de Cali Foto: Colprensa

Además, detallando lo que será el proyecto de tener su estadio propio, Tulio Gómez, no le dio vueltas al asunto y dio luces sobre en qué va eso: "Necesitamos que al América se le respete el Estadio, que siempre tenga prioridad, ya hablé con Alejandro Eder y lo apoyaré, nuestro estadio demorará 3 años en construir, porque eso ya es un hecho, la próxima semana tenemos una reunión con el fondo para finiquitar detalles".

*Otras declaraciones de Tulio Gómez:

La Copa Libertadores...

"Si vamos a torneo internacional, tenemos que armarnos, siempre hay cosas por mejorar, tenemos detectados 5 puestos. El objetivo que tenemos es ganar la Copa Libertadores, es la espinita que tenemos todos, la acariciamos por unos minutos".

La vuelta de unos viejos conocidos...

“Hace poco le marqué al 'Toro' Duván Zapata, pero con ese aguacero no me escuchaba nada. Rafael Carrascal es un crack, hay que decirle que vuelva, me gustaría también traer al negrito de ojos claros, a Duván Vergara".

El proyecto de cara al próximo año...

"Ya tenemos 5 nombres para 2024, la nómina de este semestre la armamos con tiempo y con trabajo silencioso. De la actual plantilla, Facundo Suárez y Gatón Sauro no son del club. Jader Quiñones tiene contrato hasta 2025, pero ya está el acuerdo para renovarlo".

América de Cali celebra - Foto: Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

Tras la igualdad 1-1 con el Once Caldas, el pasado jueves, el conjunto ‘escarlata’ ya piensa en lo que será el compromiso aplazado frente a Millonarios por la jornada 16 de la Liga II-2023.

Este compromiso se jugará el lunes 30 de octubre, a las 8:00 p.m.