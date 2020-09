Tulio Gómez se retractó de sus declaraciones en contra de la Agremiación de Futbolistas

Hace un par de meses el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, encendió la polémica en el fútbol colombiano al afirmar que Acolfutpro extorsionaba a los equipos del rentado local con quitarles su reconocimiento deportivo, si no pagaban sus deudas con los jugadores.

A raíz de eso, los representantes de la asociación, Carlos González Puche y Luis Alberto García Suárez, le exigieron al dirigente 'escarlata', retractarse en sus declaraciones porque no tenía ningún argumento para hacer esas afirmaciones de gravedad.

En consecuencia, el día de hoy, Tulio Gómez habló en el espacio radial 'De Taquito con Marino', y se retractó públicamente de su denuncia hecha a principios de junio en el mismo programa.

"Por medio de esta declaración, doy cumplimiento a la solicitud precedida por el juzgado 23 penal del circuito, con función de conocimiento de Bogotá, declarado el 6 de agosto de 2020. Me retracto de lo dicho en contra de los señores Carlos González Puche y Luis García, de la Asociación Colombiana de Futbolistas".

"Acolfutrpo no es una asociación montada para quitarle plata a los jugadores. También me retracto porque no sé si Acolfutrpo y el señor González Puche extorsionan a los clubes", dijo Gómez.

Dicho lo anterior, las reacciones de la contraparte no se hicieron esperar, y en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Carlos González Puche se refirió a la retractación del accionista del América.

"Él leyó lo que la orden de tutela que presentamos nosotros le ordenó, y obviamente su opinión es que no está de acuerdo con nuestras posiciones en nuestros comunicados, pero eso de ninguna manera puede atacarnos de la manera como nos trató, diciendo que éramos unos extorsionadores".

"Es claro que le debía plata a jugadores. A Pedro Franco le pagó una deuda por la queja que hicimos ante el Ministerio del Deporte. Nuestro trabajo es defender los derechos de los futbolistas y entendemos que a muchos directivos no les gusta la forma, pero la verdad es que nosotros hemos recurrido a las autoridades cuando se presentan estas vulneraciones", añadió el representante de la Asociación que busca defender a los jugadores.