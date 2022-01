Tulio Gómez, sin filtro: reveló los nombres de los dos delanteros que llegarán al América de Cali

A pocos días del inicio de la Liga colombiana I-2022, América de Cali ya presentó a John Édison García y Juan Camilo Portilla como sus nuevos refuerzos, pero, ¿Habrá más? Esa fue la pregunta que, en entrevista con el diario 'El País', le hicieron a Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto 'escarlata'.

"Llegarán dos '9'; ellos son Gianfranco Peña, juvenil goleador de Valledupar, y esperamos cerrar con Alejandro Quintana, el argentino del Bucaramanga. También estamos hablando con un '10' y un extremo", respondió sin problema, a la espera de que dichos nombres se presenten oficialmente.

El debut de los 'diablos rojos' será el próximo jueves 20 de enero a las 8:05 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero, contra Envigado. Allí, ya no contará con Rodrigo Ureña, una de las bajas confirmadas para esta temporada. Por eso, frente a la salida del chileno, de buen rendimiento, tambié habló.

"Él no estaba de acuerdo con las rotaciones del director técnico Juan Carlos Osorio y quiso irse. Eso es respetable, es un gran profesional y lo valoramos mucho", explicó Tulio Gómez. Recordemos que, hasta el momento, el mediocampista Ureña no tiene equipo y se espera por su anuncio.

Justamente, haciendo referencia al estratega risaraldense, el máximo accionista del América de Cali se pronunció sobre los supuestos problemas y conflictos que ha tenido con Osorio Arbeláez. En dicha entrevista, no se 'escondió' y explicó qué ha sucedido en esta relación.

"Son discrepancias que se presentan,pero no son divisiones radicales o irreconciliables. A pesar de que hay diferencias con Osorio, lo respaldaremos a muerte. No nos hemos peleado ni nos hemos maltratado. Con él conversamos a diario. Es una gran persona y un buen profesional. A mí no me gustan las rotaciones, a él sí; son puntos de vista que hay que respetar", sentenció.

