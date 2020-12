“Últimamente las cosas van mejor por el nivel de los jugadores y no, por el sistema de Cruz Real”

Por un cupo en la final del fútbol colombiano , este domingo, América visitará a Junior en Barranquilla, en duelo de semifinales que iniciará a las 8:00 p.m., en el estadio Metropolitano.

La llave está abierta, el marcador global va 0-0 y eso lo ve con optimismo Foad Maziri, exlateral izquierdo y capitán de los ‘escarlatas’ al principio de los 2000, y quien es hincha y apasionado por el club.

Desde Jumbo, en el Valle del Cauca, Maziri analizó para GolCaracol.com lo que se viene en el crucial partido en la capital del Atlántico. Tiene fe y esperanza, pero guarda sus reservas por la ausencia de Duván Vergara y por los recientes planteamientos de Juan Cruz Real , de quien dice que ilusionó en los inicios de su era.

“Así tengamos media plantilla contagiada, Junior va a dejar la vida contra América"

¿Qué partido se puede esperar en el Metropolitano?

“Yo creo que dentro del partido que jugó América, que no fue el mejor, que fue un partido chato, que no gustó, el mejor resultado fue el 0-0; porque Junior los maniató. América tiene fuerza de visitante, se para mejor, la presión de jugar en otras canchas no lo fastidia, y ahí sí va a obligar a Junior a salir más”.

¿Qué opina de la situación de contagio por coronavirus en Junior?

“Seguro se va a dar algo similar a lo que se vivió con Nacional . América tendrá tranquilidad porque no tiene el resultado en contra, la llave está abierta. Independientemente de las ausencias de Junior, América no tendrán a su jugador más importante, Duván Vergara”.

¿Con la ausencia de Vergara se pone cuesta arriba la situación?

“A mí que me lo den siempre. Vamos a tener a Carrascal, pero en la parte resolutiva Duván y Adrián Ramos juntos, son vitales. Por eso ausencia creo que en ese aspecto América va a sufrir mucho”.

Juan Cruz Real: "Lo de Junior es una irresponsabilidad, varios jugadores no debieron estar"

¿Cómo analiza hasta el momento el estilo de juego y a Juan Cruz Real?

“Los primeros partidos que jugó el equipo con el técnico le gustaron al hincha. Era un equipo que proponía y que buscaba. Después las cosas se han dado más por el nivel de los jugadores, que por el mismo sistema que ha planteado el técnico. El equipo últimamente no se ha visto tan bien. No sé en la interna, no sé qué manejo de grupo tendrá. Pero, al menos en el torneo colombiano, el hombre ha respondido. En Medellín los jugadores respondieron y sacaron un buen resultado, fuera de las bajas que tenía Nacional”.

Usted fue un hombre de finales, ¿cómo afrontar estos juegos?

“Es algo muy diferente al contexto de hoy, nosotros fuimos jugadores hechos en América, futbolistas que sentíamos la institución, lo que pasaba con el equipo. Hoy en día hay jugadores identificados, que van y pelean por el equipo, que sienten un cariño; pero es totalmente diferente salir de la cantera a llegar al club. Igual lo que los hinchas queremos es que muestren jerarquía y saquen adelante este partido, tal cual como han sacado avante otros”.