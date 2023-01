Un giro en la negociación entre Juan Fernando Quintero y Junior: acá lo último que se supo

Juan Fernando Quintero sigue sin definir su futuro. Las horas siguen pasando y con ello la incertidumbre está aumentando, en esta novela que está teniendo varios capítulos. Si bien al inicio de semana parecía estar cerca de concluir esta historia y conocer cuál sería el nuevo destino del mediocampista antioqueño, este martes fue un día clave en el que se conocieron diferentes informaciones que dan grandes pistas con respecto a la decisión que pueda tomar el futbolista de 29 años.

Para nadie es un secreto que hay un equipo que está plenamente ilusionado con su fichaje, se trata del Junior de Barranquilla, que aunque hace unas semanas esta posibilidad parecía utópica, en los últimos días se ha aproximado a convertirse en realidad.

Publicidad

Este 10 de enero se conoció una información alentadora para los seguidores del conjunto 'tiburón' puesto que el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, que se encontraba como uno de los fuertes candidatos a quedarse con 'Juanfer' desistió de sus intentos por firmar al colombiano.

Así las cosas, más allá de que esa noticia llegó como 'anillo al dedo', para quienes sueñan con poder ver a Quintero Paniagua vistiendo la camiseta del Junior, en las últimas horas, de este agitado día, se conoció una nueva información que representaría un giro en las negociaciones entre ambas partes.

Fabio Poveda, periodista de 'Blu Radio', entregó información de última hora relacionada con el futuro del volante antioqueño, quien, sin duda alguna, se ha convertido en protagonista del mercado de fichajes.

Publicidad

"Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el juniorismo. A esta hora, 8:50 PM del martes 10 de Enero, Juan Fernando Quintero no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas", expresó el comunicador, a través de su cuenta de Twitter.

Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el juniorismo. A esta hora, 8:50 PM del Martes 10 de Enero, @juanferquinte10 no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas. — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) January 11, 2023

Publicidad



De acuerdo con esta nueva versión de las negociaciones, todo parece indicar que el mediocampista antioqueño se aleja de las huestes del conjunto de la capital del Atlántico.

Recordemos, a su vez, que esta información se suma a otra publicada por un periodista argentino Sebastián Srur, quien reveló que Inter de Porto Alegre se sumaría a los pretendientes del colombiano.

"El Inter de Porto Alegre ayer (lunes) ofertó 6 millones de dólares por 3 años (2 por año). El Junior de Barranquilla hace la misma oferta, pero la inclinación de 'Juanfer' es jugar en su país. Se cayó lo de Flamengo. Hubo dos reuniones en Buenos Aires. De acá al jueves se define".

Cabe aclarar que el Junior de Barranquilla está haciendo un gran esfuerzo para poder fichar Juan Fernando Quintero, proponiéndole un sueldo que lo convertiría en el mejor pago de la historia del fútbol colombiano.