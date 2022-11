Un golazo de Daniel Ruiz le bastó y le sobró a Millonarios para vencer 0-1 a Junior, en el 'Metro'

Millonarios ejecutó este miércoles un fútbol práctico, eficaz y contundente; esos calificativos le sirvieron a los dirigidos por el técnico samario Alberto Gamero para ganarle 0-1 al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, llegar a cuatro puntos en el grupo A, y de paso, dejó al 'tiburón' en crisis y sin puntos. Los azules se impusieron gracias a un golazo en los primeros 45 minutos de una de sus 'joyas': Daniel Ruiz.

Ambos equipos salieron a la cancha del 'Coloso de la Ciudadela' con el sólo objetivo de sumar de a tres para no perderle la 'pisada' a Santa Fe, que salió ganador frente al Pereira. Aunque los más urgido, en este caso, eran los dueños de casa, ya que en la primera jornada habían 'sucumbido' frente a los 'matecañas' por 4-3 y allí perdieron dos de sus hombres fundamentales por expulsión: Carlos Bacca y Sebastián Viera.

Desde el inicio fue el conjunto de la 'Arenosa' el que inclinó la cancha a su favor y se acercó a la portería defendida por Álvaro Montero por intermedio de Luis 'Cariaco' González, el más incisivo en el frente de ataque. Aunque Jhon Pajoy también probó los guantes del guardameta guajiro al servicio de Millonarios, pero el número '31' respondió de buena manera en un mano a mano.

Millonarios llegó poco al arco de Jefersson Martínez, quien tras la expulsión de Viera, fue el encargado de 'salvaguardar' el pórtico de los dirigidos por Julio Avelino Comesaña, pero cuando lo hizo fue certero.

Así fue como al minuto 34, el silencio se hizo sentir en las tribunas del 'Metro'. Gran jugada colectiva del 'embajador', se juntaron los 'Ruiz' sobre el campo de juego. Luis Carlos asistió a Daniel, quien de un golazo de media distancia decretó el 0-1 en el tablero para la euforia de Gamero y compañía en el banquillo. Nada pudo hacer Martínez. El festejo en la cancha fue total y la tristeza en los de Junior fue evidente.

Los segundos 45 minutos, Junior intentó ir al frente, pero no encontró cómo vulnerar la portería de Montero. El único que dio un poco más fue Pajoy, no obstante, no estuvo fino.

De otro lado, Millonarios aguantó y contraatacó con hombres como Carlos Andrés Gómez, quien remató desviado. Luego fue Daniel Cataño, quien ingresó en el complemento, el que tuvo las más claras; ambas desde fuera, pero Jefersson Martínez le ahogó el grito de gol al mediocampista del conjunto azul.