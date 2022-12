Un golazo del 'Jopito' Álvarez le dio a América tres puntos y el liderato: 1-0 sobre Envigado, en Cali

El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo y le dio el triunfo a los dirigidos por Alexandre Guimaraes, que consiguieron su segunda victoria consecutiva.

América de Cali sigue en ascenso y este domingo venció por la mínima diferencia a Envigado, en el Pascual Guerrero, por la fecha 8 de la Liga Águila-II.

Los escarlatas venían de vencer 1-2 a Santa Fe, la semana pasada, y necesitaban ratificar en casa que se habían recuperado, luego de una regular presentación con Rionegro (1-1) y quedar por fuera de la Copa Águila.

Los dirigidos por el brasileño Alexandre Guimaraes manejaron el partido, pero no tuvieron la claridad necesaria para abrir el marcador.

Sin embargo, en el segundo tiempo Guimaraes mandó a la cancha al mediocampista Cristian ‘El Jopito’ Álvarez, quien convirtió un golazo de media volea tras un saque de banda desde el costado derecho.

La anotación fue suficiente para manejar el juego y asegurarse una nueva victoria que le permite ubicarse en lo más alto de la clasificación.

Envigado, en tanto, estuvo ordenado y tuvo algunas aproximaciones al arco que defendió Neto Volpi, por intermedio de sus hombres en el ataque: Arley Rodríguez, Alexis Zapata y Wilmar Jordan.

Pero aunque los naranjas aceleraron un poco más y probaron de media distancia para llegar a la igualdad, sus intentos no tuvieron éxito y se fueron con las manos vacías. Además, Volpi tuvo una destacada actuación para evitar la caída de su valla.

Los dirigidos por Eduardo Lara tienen 11 puntos y son séptimos en la tabla de posiciones. No obstante, no se pueden conformar pues siguen en la lucha por no perder la categoría.

La próxima fecha, América vista a Once Caldas, mientras que Envigado será local de Rionegro, en un duelo directo en la lucha por el descenso.

