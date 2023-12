Un homenaje a la altura de un campeón: Junior y su recibimiento en la Ventana de Campeones

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Luego de una serie que finalizó 4-4 en su marcador global, el conjunto 'tiburón' salió victorioso en la tanda de penales logrando conseguir su décima estrella en la historia del equipo.

Tras el encuentro, varias fueron las emociones que se vivieron. Emoción, felicidad y hasta un poco de nostalgia, pues Carlos Bacca recordó el sueño que su madre, Eloísa Ahumada, tenía, verlo campeón con el Junior, además de que fuera el goleador del torneo, cosa que logró en esta Liga 2023-II.

"He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado de esto. Nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá y he perdido a mi madre y me vine un poco tarde, porque ella me quería ver jugar y vine tarde, pero sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo", dijo Bacca Ahumada, tras el partido.

Sin embargo, ahora todo es alegría y un mar de gente en la ciudad de Barranquilla estuvo para arropar a Carlos Bacca y todo el plantel que logró bordar la décima en el escudo del cuadro 'currambero', pues en la Ventana de Campeones, lugar donde se hace homenaje a grandes ídolos del Junior de Barranquilla a lo largo de su historia la fiesta por el título se volvió a armar en un sentido tributo para los guerreros 'junioristas' que dejaron la piel en el Metropolitano y en el Atanasio Girardot para traerse un nuevo título a casa.

Homenaje al Junior de Barranquilla en la Ventana de Campeones Foto: Gol Caracol

Una vez en el evento, Fuad Char, máximo accionista del 'currambero' dio sus impresiones del título. "Me preguntaron por el campeonato que más me haya impresionado obtener y yo diría que fue este. Iba a las concentraciones, conversaba con los muchachos y viví junto a ellos varios partidos hasta llegar a donde llegamos", declaró en charla para 'El Heraldo'.

No obstante, todo se terminó tornando más una fiesta en donde los jugadores del Junior presentaron el título a su hinchada, escucharon música, bailaron y pasaron un momento llenó de alegría y felicidad por la llegada de la décima estrella al escudo del cuadro 'currambero'.

De hecho, hasta Santiago Mele aprovechó el momento y le pidió matrimonio a su novia , ahora comprometida, Manuela Calvi. "Vos sabes que vos sos mi señora, pero todavía no te he puesto el anillo ¡Y aquí lo tengo!", dijo en medio de alegría el uruguayo para luego invitarla a subir al escenario, ponerle el anillo y sellar todo lo ocurrido con un beso.