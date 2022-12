Un líder que no se vara: Millonarios es el equipo que más goles ha marcado, sin tener goleador  

Los dos delanteros azules, Roberto Ovelar y Fabián González, llevan siete tantos en la Liga Águila-I, ocho menos que Germán Cano, el máximo artillero del torneo. Sin embargo, supera a todos los equipos en anotaciones a favor.

Millonarios es el equipo del momento en el fútbol colombiano. Líder indiscutido, es el único que ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares a cinco jornadas de finalizar el ‘todos contra todos’.

Sus números lo acompañan y las variantes implementadas por el entrenador Jorge Luis Pinto han respondido. Es por eso que al mirar las estadísticas y encontrar, que, con 23 anotaciones a favor, es el equipo que más goles ha marcado en la Liga Águila-I, pese a no contar con un goleador.

Sus delanteros de área, Roberto Ovelar y Fabián González, no están dentro de los cinco primeros lugares en la tabla de máximos artilleros, y se encuentran muy por debajo de los 15 tantos de Germán Cano, el líder.

El paraguayo, quien no juega desde el 23 de marzo a causa de una lesión, con 5 goles es el jugador que más ha celebrado este año con la camiseta azul. Lo siguen, con 4 tantos, González Lasso (2 en Liga y 2 en Copa) y Juan David Pérez, quien hace las veces de extremo en el planteamiento de Pinto.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los hinchas ‘embajadores’ celebren cada vez que el azul pisa los estadios del país. Desde Matías de Los Santos y Alex Rambal, dos centrales, hasta César Carrillo y Macalister Silva, mediocampistas; se han reportado en las redes contrarias.

Pero la solidez del equipo azul no solo es en la parte de adelante. Tiene la mejor diferencia de gol (más 14) y con once tantos en contra, una más que Pasto, es el onceno que menos anotaciones ha recibido en el rentado local.

Estos datos, de Liga Águila, también se ven reflejados en la Copa Colombia, donde lidera su grupo en todos los aspectos. Con 10 puntos, 5 goles a favor y 2 en contra; supera a Tigres, Llaneros y Fortaleza, respectivamente.

Eso sí, Pinto tiene claro que todo lo anterior no sirve si no se ve retribuido al final de los torneos que está disputando Millonarios, con un título. "No nos podemos volver locos ni en la felicidad, ni en el dolor. Debemos tener calma y humildad. Estamos primeros, pero no hemos ganado nada. Falta lo más importante: los cuadrangulares".

