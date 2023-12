Un nueva salida en el Deportivo Cali: aumenta la lista de bajas para el conjunto 'azucarero'

¡Más salidas en el Deportivo Cali! De cara a lo que será la temporada 2024, el conjunto 'azucarero' sigue informando de más jugadores que se van despidiendo del club.

En las últimas horas, se conoció que el futbolista Fabry Castro no estará más con el Deportivo Cali. "El jugador ha finalizado su vínculo contractual con nuestra Asociación. Agradecemos su profesionalismo y compromiso durante este tiempo con nuestro equipo, deseándole los mayores éxitos en su vida personal y profesional", comentó el equipo en la plataforma 'X'.

El deportista de 31 años con el Deportivo Cali estuvo en 55 oportunidades en cancha, en las cuales anotó en dos oportunidades y registrando un total de 4.012 minutos en el terreno de juego, según lo detalla 'Transfermarkt'. Su último compromiso con el conjunto vallecaucano fue el pasado 13 de noviembre, en el empate 1-1 contra Águilas Doradas, por los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2023.

🚨 El jugador Fabry Castro ha finalizado su vínculo contractual con nuestra Asociación.



Agradecemos su profesionalismo y compromiso durante este tiempo con nuestro equipo, deseándole los mayores éxitos en su vida personal y profesional.

Antes de su paso por el conjunto 'azucarero', Fabry Castro había estado en distintos equipos; el más reciente fue el Apollon Smyrnis, conjunto griego, en el cual jugó 30 partidos, estando en cancha 2.337 minutos en cancha.

Por el momento, se desconoce el futuro deportivo del futbolista nacido en Santander.

Bajas en el Deportivo Cali

Luego de no haber tenido los resultados esperados en el tramo final del fútbol colombiano, el equipo 'azucarero' ha publicado en sus redes sociales la salida de importantes jugadores, una de las más destacadas la de Teófilo Gutiérrez . Sin embargo, a la lista se suman Aldair Gutiérrez, Gustavo Ramírez, Johan Wallens y Germán Mera.

Hay que destacar que aún no se ha hecho publica la llegada de algún jugador para la próxima temporada, en la cual el Deportivo Cali espera no solo volver a clasificar a los ocho mejores equipos del campeonato, sino pelear por un título; el cual desde hace varias ediciones se le ha ha escapado, pues su rendimiento no ha sido el más favorable.

En la última edición de la Liga II-2023, el Deportivo Cali no pudo hacer una gran presentación de cara a disputar la estrella de 'navidad', ya que quedó último en el grupo A, registrando solo un punto, luego de cinco derrotas y un empate.

Hecho que ha tenido indignados a los hinchas del conjunto dirigido por Jaime de La Pava, pues esperaban que un mejor balance del equipo que supo clasificarse de manera milagrosa a los cuadrangulares semifinales, después empatar 1-1 contra el Boyacá Chicó en el 'Todos contra Todos'.