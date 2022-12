No, gracias.

¿Un torneo de mayo a agosto? “A mí me gusta, pero no ha tomado fuerza en la Dimayor” Carlos Ferreira, máximo accionista de Alianza Petrolera, dijo este viernes en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que ve con buenos ojos un torneo de mayo a agosto, pero que esta propuesta no ha tenido acogida en las asambleas de la Dimayor.