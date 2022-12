Una buena nueva para Santa Fe, en medio del coronavirus: Jhon Velásquez está recuperado

Este viernes el técnico del cuadro ‘cardenal’ atendió a los medios de comunicación y habló de la actualidad de los jugadores que estaban lesionados, antes de que se suspendiera la Liga, por el COVID-19.

Harold Rivera charló de manera corta con los medios de comunicación, este viernes, y habló sobre cómo en Santa Fe manejan los entrenamientos desde las casas. Además, se refirió a los jugadores que estaban lesionados y su estado actual.

Por otra parte, el técnico del elenco ‘cardenal’ opinó sobre cuánto tiempo necesitarían para retomar el ritmo de competencia, cuando se pueda volver a jugar la Liga colombiana.

Rivera dio buenas noticias, ya que los futbolistas que estaban lesionados, antes de que se suspendiera el campeonato por la alerta del coronavirus, están totalmente recuperados, entre ellos Jhon Velásquez, quien tenía problemas en su aductor izquierdo.

Repase acá las declaraciones de Harold Rivera:

*Entrenamientos en casa de los jugadores de Santa Fe

“Es tema de tiempo, no ha sido fácil, con los jugadores hablamos permanentemente, tengo reuniones con aspectos técnico-tácticos. En la parte física los 'profes' están muy atentos, esperemos que se dé un alta y miramos lo que se puede hacer”.

*Los trabajos que realizan

“Les dejamos un plan de trabajo, trabajamos normal en la parte física, la idea es que no se suban de peso, trabajamos fuerza y resistencia. Nuestro club nos dio la posibilidad de llevarles a los jugadores los implementos para hacer sus trabajos”.

*Actualidad de lesionados

“Castellanos está muy bien, evolucionó muy bien. Jhon Velásquez está totalmente recuperado, me dice el médico. Trabajando normalmente están Diego Valdés, Dairon Mosquera, Jhon Velásquez y Leandro Castellanos”.

*El tiempo que necesitan para recuperar nivel de competencia

“Esto es por ahí de tres o cuatro semanas, porque no solo será en la parte física, también la parte psicológica y mental y nos pasará a todos, uno cuando salga estará pendiente, de estar protegido, deberíamos tener un buen tiempo para hacer una buena preparación”.

*Opinión de jugar sin público

“Un estadio vacío no es lo mismo, me ha tocado, pero la sensación no es lo mismo, no siente uno el aliento, los chiflidos”.

