Una mala noticia de la gran cantera: se suspendió la realización del Baby Fútbol

Este jueves, Armando Pérez, presidente del comité ejecutivo de la Corporación Los Paisitas, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, contó la situación que viven y las razones por las que no se podrá disputar el torneo.

El Baby Fútbol es uno de los torneos más importantes en Colombia. Y es que de allí, de esa inagotable cantera, han salido varias de las actuales estrellas del balompié de nuestro país.

Sin embargo, las noticias no son buenas este jueves, ya que oficializaron que se suspendió indefinidamente, todo por la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus.

Por esa razón, Armando Pérez, presidente del Comité Ejecutivo de la Corporación Los Paisitas, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y contó las razones de porqué en este 2020 no se podrá realizar este exitoso torneo, que ha tenido en sus inicios a figuras como Falcao García, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Fredy Guarín, entre otros.

Repase las declaraciones sobre la suspensión del Baby Fútbol:

*Las razones de la suspensión indefinida del torneo

“La situación ojalá no fuera tan apocalíptica, pero la verdad que es de serias dificultades, porque las restricciones que el gobierno puso para poder practicar el deporte y más a los deportes de conjunto, nos ha llevado a que no tengamos torneos en el presente año. La Corporación no puede operar los torneos, el festival de festivales, que no solo incluye el baby fútbol, sino que hay mas disciplinas. Sin los recursos que conseguimos a través de los patrocinadores nosotros no podemos operar, esa es la razón, no hay convenios con los patrocinadores y desafortunadamente oficializamos que no hay torneo por las cuestiones de salud. Sin embargo, aclarando que estamos de acuerdo con el Gobierno, pero es una consecuencia que va abajo como muchas entidades”.

*Sobre si se podrá realizar en 2021

“Esperamos que el otro año, además que ya tuve la conversación con nuestros patrocinadores, con Colanta, y ellos están firmes para regresar el próximo año. Sin embargo, nosotros no teníamos el músculo financiero para poder tener nuestros empleados laborales. Entonces, desde el 30 de abril todos nuestros empleados quedaron cesantes. Los contratos laborales se cancelaron todos, se liquidaron e inclusive quedamos debiéndoles una parte de la indemnización, es un panorama muy triste, pero esa es la realidad”.

*Posible ayuda económica del Gobierno o de algún banco

“Nosotros somos un caso especial, porque la Corporación los Paisitas no tiene patrimonio, nosotros carecemos de patrimonio, ningún tipo de activo, porque por ejemplo la oficina en la que operamos es del INDER, en caja y banco teníamos lo que teníamos para liquidar a los empleados. Además, quedamos con algunos proveedores y estamos buscando la solución para que la corporación quede con el nombre limpio. Si nosotros acudimos a cualquier banco lo mínimo que nos dirían es que nos prestan, pero no tenemos con qué respaldarlo, tenemos dos computadores y unas mesas”.

