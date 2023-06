Una respuesta de Lionel Scaloni que motivó nuevas críticas al fútbol colombiano

Comentarios divididos hay luego de la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, con varios jugadores de equipos del campeonato de nuestro país, y quienes se perderán partidos importantes del remate de los cuadrangulares y hasta la final de ida.

Por eso, este martes, surgió nuevamente este debate luego de que el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, confirmara las razones por las que no citó a futbolistas del rentado local para los duelos preparatorios de la fecha FIFA de junio.

"Franco Armani no está porque es un viaje que llegaría casi justo para el primer partido y dos días después jugamos en Indonesia, de hecho ningún jugador que está en Argentina y que podíamos haber convocado no viene porque hay fecha hasta el día 10 de junio. River Plate juega en la noche, no tiene mucho sentido traerlo, lo conozco bien y sé lo que puede dar", afirmó el estratega de la selección 'albiceleste' para los medios.

Así las cosas, por el desgaste de los viajes y porque están en competencia, Scaloni decidió no contar con el guardameta de la 'banda cruzada' y otros futbolistas del campeonato argentino, sabiendo que están en acción con sus clubes.

Por ese motivo, en redes sociales no tardaron en viralizarse esas declaraciones en Colombia, muchos recordando el llamado del técnico de nuestra Selección de jugadores de Atlético Nacional (Kevin Mier y Andrés Salazar) y de Millonarios (Óscar Cortés y Álvaro Montero).

A pesar de eso, la convocatoria de la 'tricolor' ya está definida y tanto 'verdolagas' como 'embajadores' tendrán que jugar sin estos importantes jugadores en sus oncenos titulares.

Cabe recordar que la Selección Colombia de mayores disputará dos partidos preparatorios en la fecha FIFA de junio. El primer rival será Irak, el 16 de este mes, y luego el encuentro que más acapara las miradas es frente a Alemania, el día 20. Esos duelos tendrán transmisión, como siempre de Gol Caracol.

Listado de convocados de la Selección Colombia

Álvaro Montero - Millonarios FC (COL)

Andrés Salazar - Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas - Atlas FC (MEX)

Daniel Muñoz - KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez - Tottenham Hotspur (ING)

Deiver Machado - RC Lens (FRA)

Diego Valoyes - Talleres de Córdoba (ARG)

Jéfferson Lerma - AFC Bournemouth (ING)

Jhon Arias - Fluminense (BRA)

Jhon Lucumí - Bologna FC (ITA)

Juan David Mosquera - Portland Timbers (USA)

Juan Guillermo Cuadrado - Juventus (ITA)

Jorge Carrascal - CSKA Moscú (RUS)

Kevin Castaño - Águilas Doradas (COL)

Kevin Mier - Atlético Nacional (COL)

Luis Díaz - Liverpool FC (ING)

Matheus Uribe - FC Porto (POR)

Mateo Cassierra - Zenit (RUS)

Óscar Cortés - Millonarios FC (COL)

Rafael Santos Borré - Eintracht Frankfurt (ALE)

Wílmar Barrios - Zenit (RUS)

Yáser Asprilla - Watford FC (ING)

Yerry Mina - Everton (ING)

Yérson Mosquera - Cincinnati FC (USA)