Unión Magdalena toma cartas en el asunto: respalda a Alex Mejía y arremete contra Marco Pérez

Tras el gran impacto que se dio en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, donde Marco Pérez acusó a Alexander Mejía de agraviarlo con racismo; este lunes Unión Magdalena tomó una contundente posición y se refirió al caso a través de un comunicado oficial que compartió en sus redes sociales, donde explicó que las declaraciones del jugador de Águilas Doradas fue fruto de la frustración por la derrota 3-1 en el marco de la undécima jornada del fútbol colombiano.

Así como lo expresó el delantero del conjunto antioqueño, Mejía lo tildó supuestamente de ‘esclavo’ dentro del terreno de juego en el duelo entre Águilas Doradas y Unión Magdalena. Por esa razón, el chocoano salió a dar duras declaraciones después del compromiso jugado en Santa Marta.

Este lunes, el mismo equipo 'samario' tomó cartas en el asunto y se refirió sobre el tema a través de un comunicado oficial:

"Desde Unión Magdalena S.A rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Pérez jugador de Águilas Doradas, quien basado en la frustración por el resultado en el marcador final, lanzó en contra de nuestro de nuestro referente y capitán Alexander Mejía, en la conferencia de prensa correspondiente a la fecha 11 de la Liga 2023-I y en diferentes medios de comunicación, una serie de imprevistos que no solo buscan empañar la imagen de un jugador".

"El contar con un jugador de tanta categoría, experiencia y trayectoria nos ha permitido como institución, aportar al crecimiento deportivo de los jugadores que vienen en progresión de las diferentes categorías de nuestro equipo", se agregó en otro de los apartados.

Durante la mañana de este lunes, también Águilas Doradas emitió una comunicación en la que rechazó los supuestos dichos ofensivos de Mejía.

Ahora los dos clubes sentaron posición y respaldaron a Marco Pérez, por el lado de los antioqueños; y a Alexander Mejía, por el otro. Resta ver si la Comisión Disciplinaria del campeonato abre investigación al respecto.

¿Qué más dice el comunicado de prensa sobre el caso de Álex Mejía y Marco Pérez?

"Estas declaraciones infundadas son producto de la frustración vivida en el partido teniendo en cuenta que, aun con superioridad numérica por más de 53 minutos de partido, no lograron obtener el resultado esperado, apelando a esta serie de ataques en contra de la buena honra de un jugador que nos ha representado no solo como región, sino como país vistiendo los colores de la selección y diferentes equipos a nivel internacional".

"Desde Unión Magdalena S.A. rechazamos estas declaraciones del jugador Marco Pérez, ya que, en nuestros orígenes de ciudad costera es testigo de la multiculturalidad que hoy ostentamos como país".

¿Qué dijo Marco Pérez sobre Álex Mejía?

"Buenas noches, con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al 'profe' (Lucas González) que me dejara venir a la rueda de prensa", dijo Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas.

🚨|| COMUNICADO OFICIAL 🔵🔴



Desde Unión Magdalena S.A rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Pérez jugador de @AguilasDoradas en contra de la honra y buen nombre de nuestro referente y capitán Alexander Mejia. pic.twitter.com/XcM7R0uSTR — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) April 3, 2023