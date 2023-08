Unión Magdalena venció en casa 2-0 a Alianza Petrolera sin problemas, por la Liga II-2023

Con goles de Gustavo Torres e Isaac Camargo, Unión Magdalena venció de manera contundente este sábado a Alianza Petrolera 2-0, en un duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga II-2023. El encuentro se disputó en un estadio Sierra Nevada de Santa Marta vestido de ‘azulgrana’.

En su intención de extender la racha de victoria, luego de derrotar a Jaguares la jornada pasada en condición de visitante, ahora, frente a su gente y en su estadio, los dirigidos por Harold Rivera salieron al terreno de juego en busca de un triunfo.

A pesar de que no hubo mucha precisión en las aproximaciones, los primeros minutos fueron solo para el ‘ciclón bananero’, que a través de remates de media distancia buscó inquietar al guardameta rival, sin embargo, no sería hasta los once minutos que el cuadro samario llegó con claridad en el área petrolera.

Por medio de un cabezazo de Isaac Camargo, los locales hicieron estirar estirar de gran manera a Pier Grazziani, avisando por primera vez en el juego con reales posibilidades de marcar. De todas maneras, frente a la gran insistencia ofensiva, justamente esa anotación no tardaría llegar.

Luego de una jugada a puro toque, con buenas transiciones, pases y triangulaciones por toda la cancha, la pelota terminó en los pies de Fabián Cantillo, quien asistió con el pase de la muerte a Gustavo Torres, para que solo la empuje y marque el 1-0 parcial. Esto a los veinte minutos.

Sin embargo, los de Barrancabermeja aceleraron y con un cabezazo en el palo de Leonardo Saldaña, estuvieron muy poco de encontrar a la igualdad a los 34’ de juego. De todas maneras, cuando la visita se ubicaba mejor en el campo, un grave error del guardameta, culminó en la presión y recuperación de Juan Camilo Angulo, quien le dio la pelota a Isaac Camargo para que solo empujara el balón y anotara el 2-0 parcial a los 43’.

Con el juego a su favor, Unión Magdalena inició el complemento sin quitar el pie del acelerador, tanto que a los 47 minutos Gustavo Torres tuvo la más clara de la segunda parte, cabeceando un balón desde el tiro de esquina, que hizo volar a Grazziani para evitar el tercer gol e de la noche.

Sin bajar la intensidad y descuidar su arco, los dirigidos por Harold Rivera dieron control a un juego, teniendo en cuenta el desgaste físico que implicaba mantener la alta dinámica a lo largo de todo el compromiso.

Mientras pasaban los minutos, ambas escuadras perdieron claridad, pero, con el resultado a su favor, Unión Magdalena fue quien mejor dio lectura de un partido, que terminó 2-0 a favor de los samarios, por el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga II-2023.

El siguiente compromiso del ‘ciclón’ será el miércoles 30 de agosto contra América de Cali, mientras que Alianza Petrolera hará lo mismo con Millonarios n día después. Esto por liga.

Ficha técnica:

Unión Magdalena (2): Ramiro Sánchez, Juan Camilo Angulo, Ever Munive, Nicolás Gil, Alain Guerrero, José Mercado, Fabián Cantillo, Jean Colorado, Roberto Hinojosa, Gustavo Torres, Isaac Camargo.

Entrenador: Harold Rivera.

Alianza Petrolera (0): Pier Grazziani, Efraín Navarro, Luciano Ospina, Pedro Franco, Leonardo Saldaña, Freddy Flórez, Sebastián Acosta, Jhair Castillo, Edwin Torres, Pablo Bueno y Mayer Gil.

Entrenador: César Torres.

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta.