Unión Magdalena vs. Junior: ¿Se apelarán las sanciones impuestas a estos dos equipos?

"Hay que respetar el debido proceso y me imagino que interpondrán el recurso de apelación, se dijo que lo van a poner, pero no sé si ya llegó el recurso. Revisaremos el tema", eso explicó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en charla que tuvo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este miércoles.

Esto, luego de los incidentes que protagonizaron los hinchas en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, el pasado fin de semana, durante el partido entre Unión Magdalena y Junior, y que terminó con la finalización del encuentro.

Publicidad

"Esto le hace mal al fútbol, en general, no solo a Junior y Unión Magdalena. Hay una comisión para el tema de seguridad en los estadios, pero creo que llegó el momento de tomar decisiones importantes para que esto no se repita. Se toman ciertas decisiones, pero no parecen ser efectivas", añadió el directivo.

Publicidad

Ante la posibilidad de apelar por parte de los equipos, una de las dudas que quedó en el aire fue la de si las sanciones se pondrán en marcha de manera inmediata.

"Es inmediata y no tiene efecto suspensivos, por lo que hay poner el recurso de apelación por parte de los equipos. La resolución saldrá hoy y se verá la motivación para ver el alcance", añadió Jaramillo.

Publicidad

Y, concluyó: "Me imagino que el alcance de eso es que sea a puerta cerrada, no es que tengan que ir a otra plaza".

Publicidad

¿Cuáles fueron las sanciones impuestas a Unión Magdalena y Junior, en la Liga Betplay?

El cuadro 'bananero' perdió los puntos en este partido, Junior ganó 3-0 el encuentro, y además fue "sancionado con diez(10) fechas de suspensión de la plaza y multa de quince millones seiscientos mil pesos ($15.600.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF”. Entretanto, a los barranquilleros les pusieron una "multa de once millones de pesos ($11.000.000) y tres fechas de suspensión de la plaza”.