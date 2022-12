Uvaldo Luna todavía no está habilitado para jugar con Once Caldas

El flamante refuerzo del conjunto que dirge Hubert Bodhert no ha recibido la documentación necesaria para ser inscrito en la Dimayor y el plazo de transferencias internacionales se vence este viernes.

Uvaldo Luna, atacante mexicano que llegó a Once Caldas proveniente de Atlas, todavía no puede ser inscrito a la Dimayor por la falta de una documentación que el conjunto rojinegro no ha enviado. Lo que preocupa es que el plazo de inscripciones para transferencias internacionales se vence este viernes y el jugador se podría quedar sin equipo.

Sin embargo, Luna entrena con normalidad con Once Caldas y Bodhert le ha dado la confianza necesaria al jugador para estar tranquilo.

“Durante el juego anterior pude sentir la ansiedad de estar con mis compañeros, de aportarle al grupo, pero lastimosamente me tocó verlo desde afuera. Espero mi debut soñado muy pronto. Los tiempos de Dios son perfectos y hay que tomar esto con calma”, dijo Luna para declaraciones que publicó el portal oficial del equipo.

“El tema se ha venido adelantando junto al Once Caldas y Tigres de México (dueño de sus derechos federativos), presionando a Atlas, club de donde vengo, pues el tema pasa por la gestión de ellos, ya que sigo registrado con este club; entonces es cuestión de que me den de baja para continuar el proceso. El ‘Profe’ habló conmigo, me ha dado toda la confianza y quiero poder jugar este domingo ante Bucaramanga”, explicó Luna.