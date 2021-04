“Vamos de escándalo en escándalo en el fútbol colombiano y por eso nos conocen en el mundo”

La polémica sobre el partido de Águilas Doradas con solo siete futbolistas en cancha contra Boyacá Chicó continúa y Carlos González Puche se refirió al tema.

En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el director ejecutivo de Acolfutpro fue claro y concreto.

“Pasa lo que queda en evidencia con la situación de ayer, que las reglas no son claras, se hablan de unos reglamentos que se deberían cumplir desde año pasado y no se ajustaron como en otras ligas, esto ensucia todo el fútbol colombiano, lo que sucedió ayer independientemente si no se alinearon los sub-20, que estaban disponibles, estábamos en un partido que estábamos jugando puntos por un descenso y tiene que primar la racionalidad y la integridad deportiva. Obviamente también los derechos y garantías para futbolistas, no puede ser posible que siete entren a jugar un partido contra 11, no entendemos como no se busca el dialogo, acá vamos de escándalo tras escándalo y nos conocen en el mundo, por escándalos. Es una imagen que cómo quieren cambiar los directivos y generar unas reglas claras para que nuestro fútbol tenga unas reglas caras”, afirmó.

Además, González Puche puso como ejemplo a la Serie A, ya que en el campeonato italiano no permiten que sucedan cosas como la que pasó en el balompié de nuestro país, el domingo.

“Yo creo que es claro que en Italia está establecido, si se presenta una situación de más de 15 contagiados se aplaza, pero porque se ha regulado, y eso porque afecta a los demás, una competencia puede tener transparencia, hay que guardar la prudencia para que el negocio opere, y finalmente pone en riesgo a todos los que estamos en esto, esto no solo afecta a los siete que salen a jugar”, agregó.

Por último, el director ejecutivo de Acolfutpro se refirió a la situación del Deportivo Pasto, diciendo que: “Nosotros desde el 5 de abril presentamos la solicitud a Coldeportes de que adelantaran la investigación, ya desde el año pasado pusimos en conocimiento por incumplimiento de pago de las obligaciones de los trabajadores que ya no hacen parte de la plantilla, como Malagón, Ibargüen y otros jugadores”.