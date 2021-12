Varios clubes se arman con toda para 2022: los 10 fichajes más importantes del fútbol colombiano

Con el gran objetivo de ser el campeón del fútbol colombiano, en 2022, poco a poco los equipos se van armando. Jugadores de vasta experiencia, alto nivel futbolístico y buen rendimiento reciéntemente, se han sumado a varios clubes, que sueñan con armar nóminas competitivas.

Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Once Caldas y Deportes Tolima son quienes marcan la pauta. Por eso, en Gol Caracol repasamos algunos nombres que, hasta el momento, han hecho ruido y generan una alta expectativa por lo que pueden hacer.

Alexander Mejía (Atlético Nacional)

El buen hijo vuelve a casa. Ganador de nueve títulos con el 'verdolaga', entre ellos, la Copa Libertadores, el mediocampista regresó con el fin de seguir ampliando su historia en esta institución. Llega proveniente de Independiente Santa Fe, donde tuvo una destacada actuación en 2021. Además, previo a su primera etapa en Atlético Nacional, estuvo en el Once Caldas y Deportes Quindío. Asimismo, vistió las camisetas de Monterre y Club León, ambos en México; y Libertad, de Paraguay. De igual manera, hizo parte de la Selección Colombia.



Álvaro Montero (Millonarios)

Si bien su confirmación se presentó el pasado 26 de octubre, este fichaje sigue dando de qué hablar. Y es que el conjunto 'embajador' se hizo con uno de los mejores guardametas del país. Estuvo en São Caetano (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Cúcuta Deportivo, pero donde más se destacó fue en el Deportes Tolima. Allí, se cansó de brillar, consiguiendo hasta dos títulos de Liga (2018 y 2021), siendo figura en ambos. De hecho, sus buenas actuaciones le valieron su convocatoria a la Selección Colombia de mayores.



Miguel Ángel Borja (Junior de Barranquilla)

Hasta ahora, la mejor contratación. Si bien fueron cinco goles en 18 apariciones con Gremio, en la Liga de Brasil, no se debe desconocer que es la carta más fuerte en ataque, en la actualidad, de la Selección Colombia. Con buenas presentaciones y, en especial, anotaciones se ganó ese lugar. Además, en sus pasos por el cuadro 'tiburón', no desentonó. Un total de 35 tantos y siete asistencias, en 59 encuentros, lo demuestran. Volvió para seguir inflando las redes y demostrar que la alta inversión para comprarlo no será en vano.

Fernando Uribe (Junior de Barranquilla)

No le bastó con Miguel Ángel Borja y los barranquilleros fueron por uno de los artilleros de la Liga colombiana en 2021. El delantero, de 33 años, marcó 23 goles y dios cuatro asistencias, en 43 partidos, con la camiseta de Millonarios, donde dejó claro por qué la hinchada lo ama tanto. Esta será una nueva experiencia para el atacante, en nuestro país, luego de haber estado en Atlético Huila, Girardot FC, Cortuluá, Deportivo Pereira, Once Caldas y Atlético Nacional. Además, sabe lo que es jugar en el exterior: Chievo Verona (Italia), Toluca (México), Flamengo (Brasil) y Santos (Brasil).



Yesus Cabrera (Junior de Barranquilla)

¿Alguien duda de que el 'tiburón' botó la casa por la ventana? Si algo más le faltaba era confirmar el arribo de un jugador que le llevara el balón y le pusiera los goles a tan grandes delanteros que fichó. ¿El elegido? Yesus Cabrera, mediocampista que no tuvo su mejor paso en el Cuiabá, de Brasil, pero que su clase, técnica y calidad siempre ha sido para aplaudir. No en vano fue una de las figuras del bicampeonato del América de Cali. La Equidad, Real Cartagena, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Once Caldas, 'escarlatas' y, ahora', Junior de Barranquilla, en su hoja de vida.



Wilson Morelo (Independiente Santa Fe)

Por ahí dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Este es el caso del atacante, nacido en Montería, de 34 años. A pesar de haber jugado en Bajo Cauca, Envigado, Millonarios, América de Cali, Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad, Monterrey (México), Dorados de Sinaloa (México), Pachuca (México), Everton (Chile) y Colón (Argentina), en Independiente Santa Fe fue donde vivió sus mejores épocas. Anotando 72 goles, brindando 10 asistencias, ganando una Liga y Superliga y conquistando los corazones 'cardenales', va por su tercera etapa, a la espera de volver a destacarse.



Matías Mier (Independiente Santa Fe)

Bajo la consigna de repetir lo hecho en La Equidad o hasta mejorarlo, el mediocampista uruguayo, de 31 años, regresa a Colombia, tras su corto paso por Argentina, en Central Córdoba. Junior de Barranquilla e Independiente Medellín habían sido sus otras dos experiencias en nuestro país, donde, infortunadamente para él, no tuvo su mejor desempeño; pero, en el 'asegurador' fue la figura. Al parecer Bogotá le sienta muy bien y espera recuperar esa magia, visión de juego, técnica y buen fútbol que supo desplegar, pero, ahora, en Santa Fe.

Marlon Piedrahita (Once Caldas)

Experiencia al 'blanco blanco'. En su hoja de vida ostenta los pasos por equipos como Atlético Nacional, Deportes Tolima, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, Once Caldas, Envigado, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, con casi 500 partidos disputados a los largo de su carrera. Registros que cualquiera envidiaría y más si se le suma que gritó 'campeón' en ocho oportunidades (cinco Ligas, una Copa y dos Superligas). Llega a aportar jerarquía, 'peso' y orden a la zona de la defensa del Once Caldas para este 2022.



Michael Rangel (Deportes Tolima)

Juan Fernando Caicedo y Gustavo Adrián Ramírez no desentonaron como referentes de ataque en el 'pijao'. Sin embargo, no se descarta la posible salida de alguni. Razón por la que traer un hombre de igual o mejor calidad era una obligación y así lo entendieron en el 'vinotinto y oro'. Michael Rangel, quien viene de hacer 41 goles en 83 partidos, entre Bucaramanga, América de Cali y Mazatlán (México), siendo goleador y campeón con el 'escarlata', quiere escibir su nombre con letras mayúsculas en el 'pijao', ganador de la Liga I-2021 y subcampeón en el segundo semestre.



Alexander Domínguez (Deportes Tolima)

Copas América del 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021; Mundial de Brasil 2014; y Eliminatorias Sudamericanas rumbo a las citas orbitales del 2014, rumbo a Rusia 2018 y las actuales para Catar 2022, son un breve resumen de lo que este guardameta, de 34 años y 1,96 metros de altura, ha hecho. Y es que el ecuatoriano es prenda de garantía bajo los tres palos, siendo uno de los mejores en su país, gracias a las atajadas y seguridad que transmite. Lejos de ser solo una incorporación, es un enorme refuerzo que marcará la diferencia en el Deportes Tolima y Colombia.