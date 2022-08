"Varios jugadores del Tolima se han dado licencia y hacen cosas indebidas en las concentraciones"

Después de haber tenido un protagonismo relevante en el fútbol colombiano en el último tiempo; en la presente temporada Deportes Tolima no ha podido asomar la cabeza y tras las primeras nueve fechas ocupa la posición diecisiete con solamente 7 puntos de 27 posibles.

Y más allá del rendimiento deportivo, este lunes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se realizaron algunas revelaciones de comportamiento de algunos jugadores del registro del equipo vinotinto y oro.

"El que es persona pública renuncia a muchas cosas, se debe ser ejemplar porque se es una figura pública. Yo siempre he respetado el tiempo libre de los jugadores de fútbol, sin embargo hace unos días se presentó el cantante Silvestre Dangond en el departamento del Tolima y algunos jugadores del equipo fueron muy visibles", empezó Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, en el espacio radial cuando se habló del equipo que dirige Hernán Torres.

Sin embargo, Hernández Bonnet profundizó en aspectos extrafutbolísticos y aseguró que "en las últimas horas una fuente muy cercana al Tolima me ha confirmado que algunos jugadores, un grupo se ha tomado la licencia para hacer cosas indebidas cuando están concentrados. No son uno, dos ó tres; son varios los jugadores que no han respondido a la confianza que les han dado. No digo más, porque en el entorno de esos jugadores hay familias, esposas, hijos que se pueden ver afectados".

Dicha denuncia llega justo después de la derrota 2-1 frente a Junior, en compromiso realizado en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

Ahora, lo que sigue para Tolima es tratar de ajustar todos los detalles y buscar mejorar en todo sentido. El próximo partido será el sábado 3 de septiembre frente a Cortuluá, en la cancha del Murillo Toro, en el que se tiene la expectativa de que sumen una victoria y comiencen a mirar desde otra perspectiva el transcurrir de la Liga.