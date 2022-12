“Veo cada vez mejor a Santa Fe, viene rindiendo”: Gustavo Costas

El técnico del equipo bogotano se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo, exhibido en el partido que ganaron por 1-0 frente a Junior.

Un autogol de Andrés Felipe Correa, le entregó los tres puntos al equipo rojo, que se acomodó mejor, en el grupo de los ocho.

“Era un partido que teníamos que ganar, me gustó el equipo, en el primer tiempo Junior no pateó al arco ninguna vez. Por un partido no hay que crucificar a estos jugadores”, aseguró Costas en rueda de prensa.

El timonel destacó que su equipo tuvo un buen rendimiento hasta el minuto 20 o 25 de la segunda parte, en donde el cansancio comenzó a hacer bajar el nivel del equipo rojo, tras el juego que perdieron por 3-2 frente a Santos a mitad de semana, por Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Santa Fe jugará contra Equidad en el estadio de Techo, en donde deberá ratificar su puesto en el selecto grupo de los ocho.