“Vi el video de Dany Rosero, no puedo acusarlo de algo, ha estado en óptimas condiciones”

Dany Rosero fue tema en las recientes horas en las redes sociales y en especial en los hinchas del Junior, todo por un polémico video en el que se le ve compartiendo con algunas personas y al parecer con ‘algunas tragos encima’.

Muchos seguidores del equipo barranquillero criticaron estas imágenes que se compartieron a través de Twitter, aunque algunos lo defendieron y mencionaron que lo hizo en su tiempo libre.

Por eso, este miércoles hubo una voz oficial del tema, y fue el técnico del Junior, Juan Cruz Real, quien brevemente habló de este video de Dany Rosero.

“Lo de Rosero yo vi el video. Primero no tiene ninguna botella en la mano, ni debajo de donde está. Segundo, ese video por lo que tengo entendido no es nuevo, sino de cuando acabamos la pretemporada”; afirmó de entrada.

Sin embargo, el entrenador argentino defendió al zaguero central y de hecho destacó que viene siendo pieza clave en el andamiaje del equipo.

“Está mal que la insignia del club se vea en ese tipo de videos, pero no puedo acusarlo de algo. Todos los días que he estado con él ha estado en óptimas condiciones, ha venido jugando bien y me atrevería a decir que es el mejor defensor colombiano del momento. Indudablemente que el que puso el video fue un malintencionado”, concluyó Juan Cruz Real en rueda de prensa.

Sobre esta polémica Dany Rosero no se ha pronunciado, pero muchos lo criticaron porque aún tenía la indumentaria del Junior cuando estaba compartiendo con estas personas y supuestamente en estado de embriaguez.

Pero el tema quedó ahí luego de las palabras de técnico del cuadro ‘tiburón’ y se espera que siga siendo una de las piezas clave, y sea titular este sábado 23 de julio, contra Santa Fe, en el estadio Metropolitano, desde las 6:10 p.m.