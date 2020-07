Víctor Aristizábal: "Fui feliz en el fútbol, renuncié a las parrandas, a conocer mujeres y más"

"Yo renuncio a mis amigos y a otras cosas más por cumplir mi sueño en el fútbol, por querer sacar a mi familia adelante", dijo este domingo Víctor Aristizábal, quien hizo una carrera en Nacional y Cali; en Brasil con clubes como Sao Paulo, Santos, Cruzeiro, Vitoria y Curitiba y en la Selección Colombia, con la que fue campeón de la Copa América de 2001.

La celebración de Juan Guillermo Cuadrado con Cristiano Ronaldo y Dybala

Y es que 'Aristi' fue invitado a 'The Suso's Show', de Caracol Televisión, en el que realizó algunas confesiones relacionadas con su extensa carrera futbolística.

"Yo soy feliz con mi carrera en el fútbol. Perdimos la oportunidad de ser jóvenes, de parrandear, de conocer mujeres; pero no me arrepiento. La satisfacción fue otra, al haber triunfado en mi profesión", dijo Víctor Aristizábal.

Jackson Martínez y Marlos Moreno y las malas noticias desde Portugal

El otrora goleador también recordó las calidades personales de Andrés Escobar, quien falleció después de participar en el Mundial USA 1994 con el seleccionado colombiano y en un momento tuvo un generoso gesto.

Publicidad

"Fue una historia muy bonita. Con mis primeros pesitos ganados en el fútbol, mi mamá y mis hermanos teníamos unos muebles feos, lo primero que pensé fue mandarlos arreglar. Pero esa platica se me perdió. Entonces un día, Andrés me recogió para ir a entrenar y me vio triste, me preguntaba que qué me pasaba. Después, Andrés Escobar sacó de su bolsillo la plata para arreglar los muebles. Fue algo muy lindo", contó Aristizábal.

El antioqueño, de 48 años, mostró su mejor cara, estuvo siempre con buena onda y compartió una abierta charla con Suso.