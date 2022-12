Víctor Cantillo puso fin a su etapa en Junior: “Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí”

El mediocampista colombiano se despidió en sus redes sociales y puso fin a dos años y medio en el conjunto ‘tiburón’. El volante jugará en Corinthians de Brasil.

Víctor Cantillo se despidió de Junior en sus redes sociales y ahora pondrá rumbo a Brasil para jugar con el Corinthians y tener su primera experiencia internacional.

Publicidad

Lo cierto es que Junior perdió una ficha importante en el once inicialista de Julio Comesaña y eje fundamental en el mediocampo. Por lo que deberán buscar se reemplazo para la próxima liga colombiana y Copa Libertadores 2020.

Mateus Uribe y Luis Díaz jugaron en la victoria 2-1 de Porto frente a Sporting Lisboa

“En este día especial para mi carrera y mi futuro, quiero agradecer a todas las personas que durante estos dos años y medio estuvieron apoyándome en Barranquilla. Soñé con vestir la camiseta de Junior y cuando llegué muchos no creyeron en mí, con trabajo y dedicación pude ganarme el corazón de muchos. Cumplí el sueño y ganamos muchos títulos que sin duda permanecerán en mi corazón a cualquier lugar que vaya. Quiero agradecer a los directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que creyeron en mí y hoy ven el fruto de esa confianza que me dieron. A todos los llevo en mi corazón, y puedo decirles con la mano en el pecho que no es un adiós, es un hasta luego. Y que no se les olvide ¡JUNIOR TÚ PAPÁ!”, finalizó el oriundo de Magdalena.

Con el cuadro ‘tiburón’, Cantillo consiguió cuatro títulos y un subcampeonato de Copa Sudamericana. Ahora falta poco para que se oficialice el contrato con Corinthians.

Publicidad

Publicidad