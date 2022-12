Víctor Hugo del Río y su salida del Tolima: “En vez de un homenaje, me dieron una carta de despido”

El exjugador argentino nacionalizado colombiano, de 67 años, dijo que le comunicaron que no iba a seguir trabajando en el equipo ‘pijao’, pero no le dieron las razones.

Víctor Hugo del Río, quien hasta hace poco trabajó como ojeador del Deportes Tolima, se refirió este miércoles a su abrupta salida del conjunto ‘pijao’.

"Me habían llamado que de repente el sueldo se bajaba, que don Gabriel no pagaba lo que estaba pagando, dije que no había problema, pero no me mandaron la carta", aseguró del Río, en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’

"El 30 (de abril) me llama el señor Prince a decirme que no más, yo le dije: ‘No hay problema’. No pregunté el porqué, sino me quieren qué puedo hacer. Me han echado cinco veces, pero es también por no haberme hecho valorar", agregó.

"Me sacaron de las menores, pero la necesidad tiene cara de perro. Tengo que trabajar para ayudar a mi hijo, a mis nietos, que tengan estudio, que tengan buena ropa, las cosas que uno no tuvo. El 1 de mayo me avisaron que no voy con el contrato, ya que me cancelen lo que me deben. En vez de un homenaje, me dieron una carta de despido", continuó su relato.

Por último, el otrora mediocampista nacionalizado colombiano descartó poder cumplir su sueño de dirigir al Deportes Tolima, al que considera como su casa.

"Nunca quise ir a otro lado, por estar en la que es mi casa. El sueño de dirigir al Tolima tampoco se va a dar, la bronca de don Gabriel (Camargo) es grande", concluyó.

Víctor Hugo del Río llegó en 1977 a Once Caldas, con el que jugó hasta el 79; después se marchó al Deportes Tolima, con el que estuvo de 1980 a 1984.