Víctor Ibarbo: "Lucas González ha sido uno de los mejores técnicos en mi carrera deportiva"

Víctor Ibarbo ha encontrado un renacimiento en su carrera deportiva luego de incorporarse al América de Cali. Con el conjunto 'escarlata' ha disputado 10 partidos, anotando tres goles y asistiendo en una ocasión, desde su llegada.

Y es que el oriundo de Santiago de Cali ha logrado ganarse un espacio en los corazones de los hinchas de la 'mechita'. De hecho, fue uno de los grande protagonistas del último clásico entre América de Cali y Atlético Nacional anotando el tercer gol de los suyos de cabeza. Sin embargo, en declaraciones para 'Zona Libre de Humo', el atacante aseguró que no hubo celebración para aquella diana debido al agradecimiento que siente con el conjunto 'verdolaga', equipo con el que debutó como futbolista profesional. "El gol contra Nacional no lo celebré para no ofenderlos. A ellos les tengo mucho agradecimiento", aseguró Ibarbo.

Aun así, decidió darle importancia a la anotación argumentando que los clásicos son diferentes y se juegan de una manera especial, además de recalcar su buen entendimiento con Edwin Cardona. "El clásico para mi es obviamente un partido que se maneja con otra sensación, un partido con una emoción satisfactoria de jugarlo. La jugada del gol de cabeza no está trabajada. Conozco a Cardona desde hace mucho tiempo, compartimos desde la cantera, se como le pega al balón, se que no le gusta tirar al segundo palo y lo único es que debo pararme ahí", confeso el delantero.

Por otro lado, tuvo tiempo de rendirse a sus emociones y habló de su relación con Lucas González, técnico del América quien confió en él tras su paso por la segunda división de Japón. "Busqué al profe cuando marqué el gol, porqué fue él quien me acogió y me dio la posibilidad de trabajar, de recuperarme, cuando uno pasa por momentos de baja y si hay gente que te apoya y te habla. Lucas me apoyó mucho, es un 'bacán'", declaró el exjugador del Cagliari, de Italia.

Víctor Ibarbo entrenando con América de Cali Foto: @AmericadeCali

Siguiendo la misma línea, no escatimó en sus palabras y aseguró que González se ha convertido en uno de los mejores entrenadores que se ha encontrado a lo largo de su carrera deportiva. "Lucas es joven, sabe mucho. Tuve muchos entrenadores en mi carrera pero nunca he encontrado un DT que hable tranquilamente, que sea fácil entenderlo. Lucas ha sido uno de los mejores en mi carrera. Él es un entrenador que está revolucionando el fútbol colombiano para bien. Es muy estudiado", destacó el atacante.

También tuvo tiempo de hablar de la evolución del equipo caleño, el cual ha empezado a rendir sus frutos. "Los resultados requieren tiempo y paso a paso se están consiguiendo. Para mi el equilibrio es resultado. Cuando un equipo marca primero va a tener más espacios.", manifestó.

Por último, habló de su futuro retiro, pero aseguró que mientras su sentimiento por el fútbol siga vivo, no habrá hora para que el jugador 'cuelgue las botas'. "Yo me retiraré del fútbol cuando se me apague la mecha de la pasión", expresó el futbolista de 33 años.