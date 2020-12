"Viene en camino la suspensión del reconocimiento deportivo de dos clubes del fútbol colombiano"

El pasado mes de octubre, el Ministerio del Deporte suspendió el reconocimiento deportivo del Cúcuta , debido a sus reiterados incumplimientos laborales.

Javier Hernández Bonnet , director general del Gol Caracol, aseguró este jueves, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , que viene en camino la suspensión del reconocimiento deportivo de dos nuevos clubes.

"'Blog Deportivo' está en capacidad de confirmar que viene en camino la suspensión del reconocimiento deportivo de dos nuevos clubes del fútbol colombiano, aparte del tema Cúcuta Deportivo", aseguró Hernández Bonnet.

"No me han dado con la seguridad que corresponde los nombres de los dos equipos, pero me dicen que uno es de la A y el otro, de la Primera B", agregó el comunicador.

Cabe recordar que la suspensión del reconocimiento deportivo les impide a los equipos competir tanto en los torneos nacionales, como en los internacionales.