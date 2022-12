Vladimir Hernández defendió a Autuori: "Con los pergaminos que tiene no se lo puede menospreciar"

El volante de Atlético Nacional habló en rueda de prensa sobre el presente del equipo 'verdolaga' y mostró todo su respaldo hacia el técnico brasileño.

Vladimir Hernádez analizó este martes la actualidad de Atlético Nacional y la labor realizada por Paulo Autuori en declaraciones a la prensa, reproducidas por 'Blog Verdolaga'.

Primero, admitió que la caída como local, por 0-1 frente a Deportivo Pasto golpeó fuerte al equipo, que se jugará el 'todo por el todo' este domingo frente a Alianza Petrolera en su búsqueda de clasificar alos cuadrangulares de la Liga Águila 2019-I.

"Contra Pasto fue una derrota muy dura para el equipo, pero siempre hay que levantarse y pensar en lo que viene. Sabemos que ya no hay margen de error y debemos meternos en los ocho", dijo Hernández.

Asimismo defendió a su técnico, Paulo Autuori, muy cuestionado por el discreto rendimiento del 'verde de la montaña'.

"Desde que llegó el profe, el apoyo ha sido total desde los jugadores y la hinchada. Con la trayectoria y los pergaminos que tiene no se lo puede menospreciar, es un señor y sabe lo que quiere", aseguró el centrocampista.

El araucano también destacó que d esde que Autuori arribó al club , él ha visto progreso en su juego. "He tenido buenos partidos, regulares y no tan buenos, lo sé. Cuando llegué jugaba por ratos, ahora con Autuori he mejorado mucho, excepto contra Pasto que me fui triste".

Por último, habló de la forma en que el estratega lo ha ubicado en los partidos, haciéndolo rotar entre el centro y las bandas.

"En estos momentos siento que por la mitad puedo rendirle más al equipo, aunque he jugado por las bandas y finalmente lo principal es aportarle al equipo", cerró el exSantos.

Atlético Nacional ocupa actualmente ocupa el puesto 11 de la Liga Águila, con 15 puntos. Estando a tres unidades del octavo, Deportivo Pasto.

